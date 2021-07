Reducir del coste energético de la desaladora de Torrevieja requiere una planta solar de 500 hectáreas

El Ministerio de Transición Ecológica proyecta emplear energía fotovoltaica renovable para reducir el coste energético de la producción de agua desalinizada para riego, que ahora no baja de los 0,58 céntimos frente a los 0,17 del trasvase del Tajo. El presidente de Jóvenes Agricultores Alicante, José Vicente Andreu, advirtió ayer en Orihuela que para que esa reducción fuera efectiva la instalación fotovoltaica a construir necesitaría 500 hectáreas de superficie. «Es una barbaridad», señaló tras un encuentro con el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (PP) y el concejal de Agricultura, Víctor Valverde.

Para Andreu esta alternativa del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) para compensar la reducción de caudales del trasvase del Tajo-Segura derivada de la modificación de las normas de explotación, que se va a validar el próximo martes, y el aumento de caudales ecológicos del Tajo «es insostenible desde el punto de vista económico y ambiental».

Además, advirtió que desde el punto de vista territorial la única zona susceptible de albergar este tipo de instalaciones, que no caben en la zona litoral y prelitoral de la Vega Baja, son las del interior, algo que afecta a suelos de regadío y secano, además de espacios protegidos.

«Las proyectos de megafotovoltaicas de fondos de inversión van a convertir muchas zonas agrícolas de la provincia en un solar», señaló, para advertir que solo en el entorno del Paisaje Protegido de Sierra Escalona se han presentado tres proyectos -uno de ellos en Murcia limitando con Orihuela- que suman 500 hectáreas de superficie sin sumar los de menor entidad. Dos de ellos, planteados por un fondo de inversión ligado a Juan Roig en las estribaciones de las sierras de Pujálvarez y el Cristo, están en exposición pública para lograr la Declaración de Interés Comunitario sobre suelo rústico. Ayer el alcalde Emilio Bascuñana no se pronunció sobre si el Ayuntamiento va a presentar alegaciones a estos proyectos. A esos proyectos habría que sumar esta planta de grandes dimensiones de promoción pública, aseguró Andreu.

La desalinizadora de Torrevieja consume anualmente 264 GWh de energía para producir 80 hectómetros de agua para riego. El MITECO espera tener en marcha la ampliación de la planta para producir 120 hectómetros de 2027 lo que exigiría una demanda de suministro que rozaría los 400 GWh, según Asaja. Andreu indicó ayer que los agricultores no están en contra de este tipo de energía renovable. Es más, está comenzando a ser un apoyo muy importante para reducir la factura con instalaciones puntuales para bombeo ocupando espacios como las láminas de agua de los embalses. Pero los megaproyectos se están planteando a costa del declive de la actividad agrícola donde no es rentable. Los colectivos conservacionistas como Amigos de Sierra Escalona han advertido que estas fotovoltaicas no respetan los límites de protección del Paisaje Protegido y que pretenden eludir la legislación autonómica que los impide junto a paisajes protegidos.

El Gobierno asegura que contará con 500 millones de euros de presupuesto para interconectar las desalinizadoras de Murcia y Alicante, llevar el agua producto de Torrevieja a las infraestructuras del postrasvase y la ampliar la desalinizadora torrevejense.

Por su parte, Emilio Bascuñana aseguró que el Gobierno podría paralizar los recortes del trasvase, ahorrarse esos 500 millones en infraestructuras y destinarlos a las obras necesarias para frenar el impacto de futuras DANA en la Vega Baja