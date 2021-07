PP y Cs reculan y retiran del Pleno el plan de Cala La Mosca de Orihuela Costa

Nadie lo entiende. Pero ayer el concejal de Urbanismo y vicealcalde, José Aix, (Ciudadanos) y los ediles de esta formación en la comisión informativa previa al Pleno ordinario del jueves votaron en contra de su propia propuesta: la aprobación definitiva del polémico plan urbanístico de Cala La Mosca en Orihuela Costa. Se abstuvieron a la hora de dictaminar favorablemente la aprobación definitiva del proyecto y de esa forma dejaron caer la iniciativa. Lo hicieron inmediatamente después de que sus socios de gobierno del PP los dejaran solos porque no respaldaron a Aix: se abstuvieron. Cs entendió que la iniciativa no tenía opción alguna de salir adelante sin los votos del PP. Y con esa opción dejaron que el dictamen, que es preceptivo aunque no vinculante, fuera desfavorable. Porque luego llegó la abstención de Vox y el rechazo del PSOE y Cambiemos. Con ese escenario, el alcalde Emilio Bascuñana (PP), que apuntó un «no lo vemos claro» como justificación genérica a la postura popular, dispuso no incorporar ese punto al orden del día.

Como trasfondo, un expediente en el que hay de todo menos unanimidad a la hora de validar la propuesta. Aunque Ciudadanos defiende que cuenta con todos los informes en regla Cambiemos señala que han expresado sus dudas jurídicas el secretario general del pleno, entre otros funcionarios. La iniciativa sí está validada con dos informe del jefe del Área de Urbanismo, y ayer, a última hora, apareció también el visto bueno de la Intervención Municipal.

PP y Cs guardaron silencio tras ser consultados por este diario. Una cosa es tirarse los trastos públicamente por los presupuestos y otra bien distinta extenderse en el sempiterno enfrentamiento de la coalición de gobierno a cuenta de una actuación urbanística -sector intocable y motor de la economía local-, con más dos mil viviendas en juego en primera línea y polémica por los cuatro costados por su impacto ambiental y paisajístico en el único tramo libre de cemento de Orihuela Costa. A lo que hay que añadir una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción -todavía por admitir a trámite- y la advertencia de la promotora, Gomendio, de que el Ayuntamiento se enfrenta a una reclamación patrimonial de más de 200 millones de euros si no valida la urbanización. Lo que dejó claro el gesto de ayer del PP -en todos los frentes- es que para decidir sobre el proyecto urbanístico hace falta el concurso de los dos partidos de la coalición.

Solo se pronunció Cambiemos: «Hemos expuesto en la comisión las mentiras del promotor en el Informe de Sostenibilidad, en la que de una forma burda se inflaban los ingresos y se minusvaloran los costes públicos del proyecto; y alertado de graves omisiones por parte del jefe de urbanismo, que no señala en los «antecedentes relevantes» que la Fiscalía General del Estado se interesó» por el estado proyecto».

Cacerolada contra la gestión del gobierno local en la zona costera

Las dudas del gobierno local sobre qué hacer con un proyecto tan polémico como el de Cala La Mosca llega con los ánimos de los vecinos de Orihuela Costa caldeados. El jueves 29 a las 11:00, coincidiendo con el pleno ordinario en Orihuela Ciudad, en la explanada delante del Ayuntamiento de la Costa, en Playa Flamenca, tendrá lugar una concentración vecinal, con cacerolada para protestar por las «graves deficiencias que sufren los residentes en Orihuela Costa en los servicios básicos y en el mantenimiento de sus precarias infraestructuras». La protesta la impulsa la Asociación Orihuela en Acción (AVOCA). Se han sumado otras diez asociaciones de vecinos, entidades y APAs de centros educativos Orihuela Costa, donde están cesados 30.000 vecinos.