El Consell aprueba este viernes 16 millones en ayudas directas a los ayuntamientos de la Vega Baja para financiar obras contra inundaciones

Con la subvención directa el Consell delega una parte de las actuaciones encomendadas al Plan RenHace para que sean los municipios los que gestionan de forma local las actuaciones necesarias. 27 municipios ya tienen preparados sus planes directores de pluviales para optar a estas ayudas. Más del 80% han sido redactados por Hidraqua, que gestiona el ciclo hídrico de la mayoría de municipios de la Vega Baja. Los 16 millones de este año cubren una mínima parte de las previsiones de financiación de esos planes, que por ejemplo, para Orihuela requieren 193 millones o Torrevieja, que necesita más de 3 5millones.

Sobre la carretera CV-95 Puig ha señalado Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, va a destinar más de 30 millones de euros para el desdoblamiento de la CV-95, a su paso por la Vega Baja. La carretera saturada y muy peligrosa une el litoral de la comarca desde Torrevieja al interior con Orihuela. El desdoblamiento solo se contempla entre SAn Miguel de Salinas y Bigastro. El proyecto tiene como ojetivo mejorar la seguridad vial y la accesibilidad de la comarca.

El president ha destacado que el desdoblamiento de la CV-95 incorpora como novedad la mejora de la accesibilidad hacia la costa y responde a una “reivindicación histórica y justa”. Tal y como ha asegurado, con esta actuación la Generalitat persigue mejorar la capacidad de esta vía, facilitar los adelantamientos seguros, crear un carril ciclo-peatonal y mejorar el acceso a la costa mediante la transformación del Camino de la Balsa facilitando el acceso a las urbanizaciones.

La dotación presupuestaria total es de 30 millones de euros, de los que se han invertido cuatro millones en obras urgentes -y aunque la nota del Consell no lo dice ya están ejecutados con las rotondas de San Miguel Salinas, Bigastro y Jacarilla y las que están construyendo en las intersecciones con Los Montesinos y Vistabella. Puig considera “imprescindible” la colaboración de todos los ayuntamientos. Por ello, ha señalado que “la Conselleria que dirige Arcadi España iniciará de inmediato una ronda de reuniones para ir concretando los detalles de su ejecución”. Se trata de “incrementar la capacidad de la vía, reducir los tiempos de recorrido y, sobre todo, de mejorar la seguridad vial no solo en las intersecciones, sino en todo el trazado”, ha enfatizado Puig.

Puig ha realizado estos anuncios en un acto convocado en el parque El Recorral de Rojales durante el acto de presentación de los nuevos proyectos enmarcados en el Plan Vega Renhace. Al acto ha asistido también el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, así como el alcalde de la localidad, Antonio Pérez, el director de la Oficina de de Vega Renhace, Antonio Alonso, y el comisionado para la Vega Baja, Jorge Olcina. Alonso, que presentó el acto, hizo alusión a la reclamación de los alcaldes de que los proyectos se sustancien sobre el terreno con actuciones indicando que el Plan Vega Baja RenHace no es "cortoplacista" y que los plazos de la administraciones son los que tienen que garantizar el objetivo final del plan que es la reactivación y recuperación de la Vega Baja, con el episodio de las lluvias torrenciales de la DANA de septiembre de 2019 como punto de partida.

Puig también ha realizado una mención muy genérica -en cuento a trazado y objetivos- a la necesidad de que el interior de la Vega Baja y su litoral cuenten con una conexión ferroviaria. Como "complemento de mejora a la movilidad sostenible en la comarca y de conexión entre sus municipios" con el encargo a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana un estudio de viabilidad para que analice las distintas opciones “reales” y “sostenibles” para el tendido de un ferrocarril entre el interior de la comarca y su litoral. Y después ha recordado el “hito cargado de simbolismo” como el celebrado hace seis meses con llegada del AVE a Orihuela.

EL PP HABLA DE "FALTA DE RESPETO" Y "TOMADURA DE PELO"

El diputado por Alicante del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Valencianes, Fernando Pastor, ha denunciado hoy la “falta de respeto” y “tomadura de pelo” del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a la Vega Baja, “donde va a vender la moto a los alicantinos con anuncios que son puro humo y para ocultar que todo el Plan Vega Renahce es un plan incumplido de principio a fin”. “Puig ha vuelto a vender su moto justo en dos municipios, Rojales y Algorfa, que son el perfecto ejemplo para demostrar que todas las promesas y obras que hizo el Consell a principios de año para solucionar los problemas de la DANA son una auténtica mentira”, ha señalado Pastor.

El diputado autonómico ha informado de que las respuestas parlamentarias a sus preguntas sobre el estado de los proyectos del plan Vega Renhace demuestran que no hay ni una sola obra hecha en ninguno de los dos municipios. “Puig debe explicar en Algorfa por qué no han iniciado las obras del centro de salud que proometió en 2019. Ni siquiera ha licitado las obras que prometió al municipio hace dos años y que decidió incluir en Vega Renhace pese a ser un proyecto de Sanidad que nadie tiene que ver con la gota fría”. Pastor ha añadido: “también debería explicar a los ciudadanos de Algorfa por qué tampoco han iniciado las obras de otro proyecto de Vega Renhace como es la canalización de aguas pluviales la localidad”. Respecto a Rojales, ha añadido Pastor, el propio Consell constesta en sus respuestas parlamentarias que Puig prometió e incluyó una sola actuación en el Plan Vega Renhace para esta localidad, que es el instituto de secundaria dentro del programa EDIFICANT. “Ximo Puig tiene que dar la cara en Rojales y contarle a sus vecinos que todo era humo, que no hay nada de ese proyecto, ni una sola certificación de obra a estas alturas del año. No es una obra relacionada con la DANA, pero ya que la incluyes como si lo fuera, por lo menos que se tramite algo”.

En el debate y votación de los Presupuestos de la GVA para el ejercicio 2021 desde el PP se criticó con firmeza la estrategia del Consell respecto a las partidas que afectaban al plan Vega Renhace. De los 100 millones para los daños de la DANA, lo que realmente se aprobó fue un conglomerado de proyectos impropios, deudas de años anteriores e infraestructuras educativas que nada tienen que ver con los daños de esta gota fría y con Vega Renhace. Más del 50% de los 100 millones no eran propios de Vega Renhace y el 66% de los proyectos eran ajenos a la DANA. Por ello Pastor ha afirmado que Puig “ha tenido la habilidad de convertir el Plan Vega Renhace en un plan vacío, engañoso y al servicio de la propaganda del Consell, pero el día a día demuestra que se le está desmoronando el plan propagandístico con la Vega Baja”.

Pastor ha denunciado públicamente esta situación cuando todos los municipios del PP de la Vega Baja han presentado propuestas para poder financiar con las ayudas directas por valor de 16 millones de euros que se aprueban este viernes