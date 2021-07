CSIF celebra el archivo de la causa de los funcionarios a los que denunció el alcalde

Para el sindicato, que no cita que fue el primer edil el que registró la denuncia contra la secretaria general del pleno, la oficial mayor, un técnico de Administración General y una funcionaria administrativa «quedan días grises y dolores de cabeza, pero finalmente, con la decisión de la Audiencia se pone fin a las dudas, se restituye el honor y la integridad profesional de los Funcionarios Públicos afectados». Dolón que llegó a respaldar a los funcionarios al mismo tiempo que llevaba la denuncia a los juzgados, no se ha pronunciado sobre el archivo. El alcalde justificó su actuación en el hecho de que fue el entonces interventor, que después asumió la asesoría jurídica, el que le entregó la denuncia y no tuvo otra opción que presentarla directamente en el juzgado -sin informe de los servicios jurídicos ni decreto-. Aunque también podría haber optado por dejar que fuera el técnico el que lo hiciera. Ese funcionario ha cesado en su cargo recientemente al concluir su comisión de servicios en Torrevieja. PSOE y Sueña Torrevieja también han expresado su solidaridad con los funcionarios.