El CSIF denuncia la saturación del Hospital de Torrevieja

El sindicato CSIF ha presentado un escrito ante la dirección de Recursos Humanos de Torrevieja Salud en el que denuncia que el plan vacacional «en algunos casos» no se está cumpliendo y además «es insuficiente», dadas las circunstancias actuales al vernos inmersos en la quinta ola Covid. La denuncia pública del CSIF, sindicato mayoritario en el comité de empresa, llega días después de que el Sindicato Médico denunciara la situación de saturación de Urgencias.

Desde CSIF, que trasladó la necesidad de reunirse de forma urgente con Recursos Humanos el 20 de julio sin recibir respuesta, explica que no se están reforzando algunos servicios y además no se están cubriendo vacaciones, excedencias y bajas. Urgencias «está saturado, los turnos están siendo extenuantes para todas las categorías profesionales, faltan facultativos y durante algunas horas solo hay un administrativo en la puerta de Urgencias, con «colas considerables» con «el estrés que esto provoca en los profesionales y en los pacientes». CSIF añade que no ha habido contratación de internistas ni para cubrir vacaciones ni excedencias, «a pesar de ser un equipo de lo más castigado en los últimos meses, exhaustos después de varias olas covid» y cuestiona la falta de personal en hospitalización que provoca que los profesionales tengan que hacer turnos extra, después de llevar así meses «agotados física y mentalmente». La presión de la quinta ola se está dejando notar en la atención primaria -de momento los ingresos covid en el hospital se mantienen en la decena- « soportando la llegada de nueva población por el periodo estival y asumiendo la vacunación, todo ello sin suficiente refuerzo, lo que está generando una gran carga asistencial». Este diario intentó ayer conocer la valoración de la gerencia.