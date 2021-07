El Colegio Oratorio tramita un gimnasio en el suelo público que ocupó en 2004

Los socialistas señalaron que la solicitud se justifica ante el Ayuntamiento «en las exigencias de la Conselleria de Educación de construir un gimnasio cubierto, suprimir una hilera de viviendas que quedaron sin derribar, donde construirían una zona verde para disfrute de los ciudadanos, peatonalizando las calles adyacentes». La modificación urbanística debe tramitarse ante la administración autonómica. Gracia añadió que el PSOE ha intentado «sin éxito, que desde Urbanismo se aclaren algunas cuestiones, como por ejemplo, la titularidad de las viviendas que ahora se quieren eliminar, pero no ha sido posible».

Según la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, esta modificación requiere de dictamen preceptivo del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana. «Y ya sabemos que Urbanismo va a alegar que solo está mediando para realizar una tramitación reglada» pero, matizó Gracia, el obispado «se aprovechó y ocupó en 2004 unos terrenos que no eran suyos y en vez de exigir el cumplimiento y una compensación , se están callando para responsabilizar seguro a la administración autonómica ante la falta durante estos años de toma de decisiones y acciones». Gracia recordó que Aix aseguró públicamente en 2019, que el Ayuntamiento «no es que tuviese el derecho sino que estaba obligado a reclamar y recuperar su patrimonio, el de todos, y desde el PSOE queremos saber qué ha pasado ahora para que no se haya materializado nada en este sentido».

San Agustín

El obispado intentó en marzo de 2019 compensar al municipio por esa ocupación de suelo y por otras, -el propio Aix llegó a calificarla públicamente de «usurpación» del suelo- planteando que el Ayuntamiento se quedara con la propiedad de la iglesia de San Agustín , que presenta un pésimo estado de conservación. Una permuta fallida -que ha llegado a generar una investigación de la oficina Antifraude-, por la que el Ayuntamiento, a cambio de adquirir la propiedad de la Iglesia de San Agustín, cedía a la Iglesia dos parcelas para el colegio de Santo Domingo, que están ocupadas también con pistas deportivas del propio centro, cuatro viviendas en la subida del Monte de San Miguel, que no existen desde que en 2004 se edificasen pistas deportivas en el Colegio Oratorio Festivo, además de 42.000 euros. Este acuerdo fue retirado del orden del día del pleno por el edil de Patrimonio, Rafael Almagro por falta de apoyo de su socio de gobierno, Ciudadanos, que es ahora el área que está gestionando la petición de este centro educativo situado en la cuesta de San Miguel, creado en 1919 y conocido por sus proyectos educativos e innovación pedagógica.

Los socialistas explican que el colegio inició la tramitación de la modificación al tiempo que presentaba la propuesta de permuta, quizás en la confianza de que un procedimiento administrativo facilitara el otro. Pero de la permuta nunca más se supo, y en su propuesta de modificación actual, ni en los informes de los técnicos ni en los del Oratorio aparece mención alguna a una compensación, según el PSOE.

Cumplir con la legislación «como todo el mundo»

El PSOE, que protagoniza un duro enfrentamiento con Cs, pide al concejal de Urbanismo, José Aix «que se digne a explicarnos qué ha cambiado desde 2019 para que ahora esto no se entienda como una propuesta que tan sólo beneficia a la Iglesia, sabemos que la situación geográfica del centro es la que es pero ese no puede ser el argumento para que no cumplan con la legislación como todo el mundo».