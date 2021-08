El Consell comprará el asilo para reubicar a los usuarios del Oriol

La Conselleria de Bienestar Social tiene previsto adquirir el antiguo asilo de Orihuela, ubicado en la calle Duque de Tamames, para reubicar allí a los usuarios del Centro Ocupacional y Residencia Oriol y a los del CRIS. La compra está prácticamente cerrada a falta de un pequeño fleco para hacerse efectiva, según ha podido saber este diario. Ni la AMPA Oriol ni la edil de Bienestar Social, Almudena Baldó, que ayer se refirió a esta adquisición, no quisieron desvelar el inmueble en cuestión, como les pidió el Consell hasta que se culminara la compra. No obstante, este medio pudo confirmar que se trata del antiguo asilo, un enorme edificio ubicado en pleno centro de Orihuela. Algo que, por otro lado, no era ningún secreto porque ya fue propuesto en 2019 por la entonces edil de Bienestar Social Maite Sánchez.