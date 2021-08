Un comité de expertos decidirá la adjudicación de la multimillonaria contrata de basuras de Torrevieja de 424 millones

Y ahora... un comité de expertos. Un año después de que el ingeniero supervisor de la prestación de recogida de basuras y aseo urbano de Torrevieja valorara las plicas técnicas para adjudicar el servicio, la mesa de contratación ha decidido prescindir de su criterio: será un comité de expertos quien decida evaluar las plicas de las cinco grandes empresas que se presentaron al concurso que se licitó por 424 millones de euros, según ha propuesto la mesa de contratación a la junta de gobierno del PP, que este viernes ha aprobado la iniciativa sin desvelar la composición de ese comité. El comité tiene la opción de asumir la valoración del técnico, que sitúa en primer lugar de la puntuación del Sobre B a la multinacional Valoriza (Sacyr) en unión temporal de empresas con STV. Algo improbable cuando no lo ha hecho la propia mesa de contratación. O puede, tras evaluar las plicas, justificar una modificación para ubicar a cualquiera de las otra de las cuatro empresas en primer lugar. El sobre C, con la oferta económica, aún no se ha abierto. La única explicación que da el acuerdo de la mesa de contratación de esta semana sobre el motivo de crear un comité de expertos es que la legislación, en estos casos, lo permite y que es el propio técnico supervisor del contrato y redactor del informe de valoración el que lo cita como posibilidad en la conclusión de su último escrito del 22 de junio.