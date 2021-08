Una veintena de asociaciones de Orihuela Costa urgen al alcalde acabar con su «decrepitud»

«Nos ningunean», «estamos hartos», «la gente está muy cabreada». Es el sentir de los colectivos vecinales de Orihuela Costa por las «graves deficiencias» en servicios e infraestructuras que denuncian, sobre todo en materia de limpieza que, aseguran, «está peor que ningún otro verano». Por primera vez, y no es algo sencillo, los distintos colectivos y asociaciones de Orihuela Costa se han unido puesto de acuerdo y en un escrito remitido al Ayuntamiento detallan las deficiencias que sufren las distintas urbanizaciones y exigen una reunión con el alcalde, Emilio Bascuñana, para que intervenga «para evitar que la Costa siga rumbo al declive y decrepitud» actual. Desde el gabinete del regidor aseguraron a este medio que no ha recibido ese escrito, a pesar de estar con sello de registro de entrada del Consistorio el 4 de agosto, y que responderá una vez lo vea.

Cerca de una veintena de colectivos firma la solicitud con las actuaciones urgentes a acometer por el ejecutivo local de PP y Cs, divididas las peticiones en dos grupos, las que los vecinos consideran prioritarias a corto plazo (a realizar antes del 1 de noviembre) y las que pueden ejecutarse a medio plazo (antes del verano de 2022). Entre las primeras, encabeza la lista la limpieza. Los vecinos reclaman la revisión y reparación de los contenedores antiguos y su lavado, el incremento del barrido, el baldeo de calles para eliminar o reducir los lixiviados y el incremento de camiones y operarios para la recogida de podas y enseres que se acumulan sin recoger durante días e, incluso, semanas, en muchas calles de las urbanizaciones, lo que deja una lamentable imagen en plena temporada turística. Entre las competencias también del edil Dámaso Aparicio, los colectivos critican la falta de peones en las playas cuyo contrato se ha retrasado al impugnarlo una empresa ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, por lo que ya adentrados en el mes de agosto será difícil que los operarios se puedan incorporar este verano. «Hacían un trabajo de limpieza imprescindible en las playas y espacios periplayeros y se nota su ausencia», señala Tomás Moreno, de la Asociación de Vecinos Orihuela Costa en Acción (AVOCA).

En cuanto a las infraestructuras, competencia del edil de Cs Ángel Noguera, los colectivos de Orihuela Costa se quejan de la falta de poda de las palmeras y de desbroce, y la falta de mantenimiento de los parques. También ponen el foco en los socavones que hay en varias carreteras del litoral oriolano, por lo que piden la elaboración de un mapa de deficiencias de asfaltado y acerado, además de otro que ponga de relieve las deficiencias de señalización horizontal y vertical y también de alumbrado público. «Hay un descontrol por parte del Ayuntamiento, y los parcheados que hace en las carreteras duran como mucho cuatro o cinco meses, las reparaciones se hacen tarde y mal», se queja Óscar Garrido, de la Asociación de Vecinos de Villamartín quien también pone en evidencia la falta de rebaje de las aceras. «Es una dejadez que no logramos entender, estamos hartos», lamenta.

Los vecinos ponen como ejemplo del «abandono» que algunos socavones en paseos y derrumbes llevan meses, incluso alguno dos años como el de La Caleta, sin arreglarse. El Ayuntamiento anunció que había iniciado un estudio geotécnico sobre la inestabilidad de los terrenos de la Costa, sin que dos meses después de aquello haya informado sobre sus conclusiones. «La gente está muy cabreada porque desde el Ayuntamiento nos ningunean, piensan que este zapato no les aprieta a ellos, pero cada vez hay más cabreo de los vecinos y apretará más», señala Tomás Moreno.

«Estamos cansados y aburridos de aguantar siempre la misma charla y promesas, sin que después se haga nada», dice Óscar Garrido. Por ello, los residentes de la costa oriolana, donde hay censadas 30.000 personas y cuya población se triplica en verano, advierten que están dispuestos a repetir la movilización que protagonizaron doce asociaciones el pasado 29 de julio y que, esta vez, será más multitudinaria al unirse una veintena de colectivos a las quejas. «No nos vamos a quedar de brazos cruzados», señalan. Y reclaman que los remanentes «también financien proyectos en la Costa, no solo en el casco urbano».

Otra de las reivindicaciones, esta vez dirigida al edil de Seguridad Ciudadana, Antonio Sánchez, es la petición de refuerzos de Policía Local para Orihuela Costa y que mejore el control policial para parar el vandalismo y los vertidos ilegales de podas y enseres en la zona. «Sale gratis la conducta incívica porque no se sanciona», se queja Moreno. En mejor situación no están los parques, cuyo mantenimiento deja mucho que desear lamentan los vecinos, y los lavapiés de las playas, que no todos funcionan correctamente. También piden, en esta ocasión al edil de Urbanismo José Aix, que ponga en marcha «medidas urgentes» para reducir la peligrosidad del tránsito peatonal en el puente sobre la AP-7.

Entre los colectivos firmantes de las peticiones, que quieren trasladar al alcalde oriolano en una reunión, también se encuentran las AMPAS del IES Playa Flamenca y del colegio Playas de Orihuela. «Queremos que la Costa no solo sean viviendas, también servicios, que haya actividades culturales, y hay una deficiente limpieza del colegio porque son insuficientes las limpiadoras que hay, también pedimos una zona de sombra en el patio», explica Yolanda Fernández, del AMPA del CEIP Playas de Orihuela.