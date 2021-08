Los Verdes denuncia la ausencia del plan de choque de limpieza

Un plan de choque de limpieza que no existe. Así lo asegura Los Verdes de Torrevieja:Compromiso Municipal, que denuncia que «la limpieza que el Partido Popular se sacó de la manga no es más que un ardid publicitario con un oscuro fondo». Según esta formación, en el pasado pleno ordinario de julio , tras preguntar sobre el servicio de limpieza, se afirmó que en verano se había intensificado y, por ello, se solicitó una copia o, en su caso, el acceso al expediente sobre el plan de choque integral de limpieza anunciado por el gobierno local «para poder comprobar en qué consistía exactamente ese plan o cómo se estaba pagando». La formación denuncia que la única respuesta que ha recibido ha sido que «como en los planes de choque anteriores, no hay expediente al ser asumido por la empresa que presta el servicio y, por tanto, su coste para el Ayuntamiento es de cero euros». Sin embargo, tal y como señalan los ediles de la oposición, Acciona pasa mensualmente al cobro facturas y gastos por el servicio, con el informe en contra de Intervención al haberse agotado su contrato en junio de 2016. «Los gastos de limpieza del municipio no hacen más que incrementarse pese a no existir mejora real en la limpieza», critica Los Verdes. Las facturas de Acciona fuera de contrato suman una media de 20 millones al año.

Las quejas vecinales han seguido llegando estos meses según Los Verdes, lo que constata que «que este plan de choque, o no existía o no estaba funcionando». «Si en realidad existe un gasto extra de 117.000 euros, simplemente es un gasto desproporcionado, de difícil encaje legal e inútil pues obviamente , y a las pruebas visuales nos remitimos día a día, no está funcionando», denuncia la formación.