El colapso del Hospital de Torrevieja se agrava y la gerencia culpa a la reversión

La saturación del Hospital de Torrevieja se agrava con el colapso de las Urgencias y el cierre de una planta de hospitalización en pleno periodo estival, con miles de turistas en la zona de influencia del Departamento de Salud. Los sindicatos CESM (Sindicato Médico), SATSE y CSIF han vuelto a denunciar el colapso del hospital torrevejense, esta vez agravado. Según estos sindicatos, este jueves había 24 pacientes pendientes de ingresar, de los cuales muchos llevan más de 40 horas en el servicio de observación. «Recalcamos que en este servicio los pacientes no tienen apenas intimidad, no pueden estar acompañados, y tienen solo un aseo para todos ellos», denuncian los sindicatos a la vez que advierten que el riesgo de contagio de covid es mayor al no tener boxes cerrados .

Las mismas fuentes ponen el foco en la falta de personal que existe este año en el servicio. En este sentido, desde la gerencia del Hospital de Torrevieja lamentan la saturación en Urgencias, con esperas y demoras que, asegura la concesionaria Ribera, «no se habían vivido en los últimos 15 años», por lo que pide «perdón», y lo achaca tanto a la situación excepcional por la pandemia de coronavirus, inmersos en la quinta ola, como a la limitación que la Conselleria de Sanidad, asegura, le impone en las normas de reversión y que este verano le ha impedido, añade, poner en marcha el plan de contingencia estival de otros años con el refuerzo de personal. «Las normas de reversión marcan directrices y procedimientos que limitan la gestión de la empresa y la toma de decisiones en aspectos fundamentales como la contratación de personal, el tipo de contrato o la duración», asegura Ribera. Sin embargo, los sindicatos rechazan este argumento asegurando que las sustituciones de personal y contratos de refuerzo no precisan la aprobación de la Conselleria hasta el 15 de octubre, fecha en la que se hará efectiva la reversión del Departamento de Salud.

Los sindicatos explican que en Admisión de Urgencias, en algunos tramos horarios, solo hay un auxiliar administrativo para atender a todos los pacientes que llegan, en un Departamento de Salud que septuplica la población atendida en verano. El resto del Hospital, según las mismas fuentes, está también saturado, «pero aun así la dirección hospitalaria no cumple el protocolo pactado de apertura de la planta cerrada», denuncian, lo que provoca que servicios como la UCI, con todas las camas ocupadas y llegando a tener pacientes en el área de URPA-REA, estén bloqueados al no poder dar altas a planta por falta de camas. Los sindicatos aclaran que su apertura no precisa la aprobación de la Conselleria. La Atención Primaria también está desbordada por la campaña de vacunación, la ola de covid y sin sustituciones ni refuerzo de personal.

La gerencia del Hospital de Torrevieja explica que el triaje en Urgencias funciona y se atienden los casos por prioridad, y que la atención sanitaria «está garantizada» al activarse un plan especial con refuerzo en Urgencias y Medicina Interna.