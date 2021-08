Un grupo inmobiliario proyecta en Almoradí una planta solar de 54 hectáreas junto al Hoyo Serrano

La iniciativa parte del grupo inmobiliario torrevejense TM, a través de una filial, «TM Renovables La Juliana SL», que tiene previsto invertir, según el proyecto presentado, 9,17 millones de euros en esta planta solar de tamaño medio. La instalación, en caso de aprobarse, generaría una potencia pico de 31,74 MWp. Debido a diversos motivos legales y económicos, la instalación principal estaría formada por dos instalaciones fotovoltaicas colindantes que comparten subestación y línea de conexión, según el estudio de impacto ambiental presentado a la Generalitat por la empresa, junto al de integración paisajística. La planta se desarrollaría sobre una superficie de alrededor de 546.000 metros cuadrados de suelos agrícolas, no urbanizables, en producción parte de ellos, con 69.000 paneles.

La de Almoradí sería una más de las plantas solares que actualmente se proyectan en la comarca. Sería una instalación de tamaño intermedio entre las que se han planteado en plena huerta tradicional, como en Catral, ya en funcionamiento, Callosa de Segura y Dolores (todas ellas pequeñas), y las dos macroplantas proyectadas en el entorno de Sierra Escalona, promovidas por los fondos de inversión en renovables de Bibey (60 MWp) e Itel (120 MWp).

La promotora de la planta solar de Almoradí señala en el informe de impacto ambiental que la finca agrícola donde pretende ubicarla no presenta valores ambientales relevantes ni tiene protección ambiental ni cultural. No obstante, indica que, «aunque los estudios de detalle del Plan General Estructural de Almoradí han demostrado que la Finca no presenta valores para el patrimonio cultural», las Normas Subsidiarias de 2004 catalogan parte de la finca como Suelo no Urbanizable de Especial Protección Arqueológica.

En este sentido, los ecologistas estudian alegar contra la instalación de esta planta solar «porque creemos que hay un impacto negativo tanto paisajístico como ambiental y territorial por los terrenos elegidos», explica Miguel Ángel Pavón, presidente de Amigos de Sierra Escalona (ASE) y vicepresidente de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA). La planta se sitúa junto al paraje del Hoyo Serrano y una parte de los terrenos agrícolas limita con el Barranco del Calderón «una zona de gran valor ambiental con suelo forestal estratégico», recalca Pavón, que añade que «aunque no se toque suelo forestal, va a haber afección al entorno». «Esperamos que salga a exposición pública el Plan de Acción Territorial de la Vega Baja, que algo tendrá que decir de este tipo de instalaciones», confía el ecologista.