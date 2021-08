Orihuela tiene aún pendiente de hacer los pliegos de la zona azul que caduca en enero

El PSOE denunció este lunes el retraso en la elaboración de los pliegos del nuevo contrato de la zona azul en Orihuela, ya que el actual caduca en enero de 2022. La portavoz socialista, Carolina Gracia critica que desde el área de infraestructuras continúen sin tener preparados los pliegos y documentación por la que se regirá el servicio de aparcamiento regulado en Orihuela. Este contrato vence en enero de 2022 sin posibilidad de prórroga y «nos tememos que, una vez más, se vaya a llegar tarde en la contratación si no avanzan en los trámites administrativos que además se han encargado a una empresa privada, no entendemos que una vez más tengamos que pagar contando con personal técnico municipal, explicó Gracia.

El retraso en los trabajos administrativos necesarios para la nueva licitación del aparcamiento regulado en Orihuela puede derivar en no llegar a tiempo para tener adjudicado el nuevo contrato una vez finalice el actual. Desde el PSOE recuerdan que el contrato actual vence en enero al acabar la última prórroga que se firmó a principios de este año y «hemos preguntado y actualmente no están ni los pliegos que han de regir la contratación y conociendo la manera de trabajar que tiene el gobierno local mucho han de cambiar las cosas para que en enero el servicio se preste con normalidad».

Gracia ha explicado que desde su grupo han conocido la intención de la Concejalía de Infraestructuras de contratar una empresa externa en relación a este contrato. En este sentido, desde el Grupo Socialista, añaden que «entendemos que la contratación de esta empresa tenga que ver con la elaboración de los pliegos que han de regir la contratación pero como el documento que hemos visto es tan sumamente escueto hemos tenido que pedir acceso al expediente para conocer los detalles de esta contratación que ya avisamos, no nos parece necesaria». Los socialistas lamentan que el gobierno local no haya aclarado si finalmente se va a ampliar el número de plazas que se verán afectadas por este contrato. «Desde el PSOE ya denunciamos el pasado año el intento fallido de ampliar 700 plazas de aparcamiento regulado, aprovecharon la época estival para ampliar zonas como las del Parque Severo Ochoa y, como se ha visto durante este año, las plazas que se ampliaron en las horas que rige el aparcamiento regulado, está prácticamente vacía, lo que demuestra que la ampliación en la que está empeñado el concejal de Infraestructuras no es viable», asegura.

Gracia ha pedido al gobierno local que tengan en cuenta otras necesidades en la renovación de este servicio como la del Hospital Vega Baja para el personal sanitario que realiza servicios médicos en domicilios o descuentos para la gente que acude diariamente a trabajar a la ciudad.