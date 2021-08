Sueña Torrevieja pide un censo de vivienda vacía y alquiler social

«Mientras se reaviva la euforia del ladrillo en Torrevieja», señala la formación en un comunicado, «la realidad es que, a día de hoy, el Ayuntamiento de Torrevieja no tiene datos sobre las viviendas vacías, si están ocupadas pese a no haber ninguna persona allí empadronada, si son segundas residencias o si realmente están deshabitadas». Por ello, la formación propone al gobierno del PP que realice un estudio detallado del número de viviendas donde no vive nadie de forma habitual y que tampoco estén en el mercado. Una vez conocida la situación real del parque de viviendas, pide que se trabaje en incentivar el alquiler social de esos pisos vacíos «gestionables», subsanando las carencias del Consistorio para evitar la pérdida de subvenciones en esta materia, «como la última desperdiciada por Bienestar Social de 109.518 euros». La moción da de plazo un año para hacer ese censo de viviendas vacías y que los datos se trasladen al portal Argos de la Generalitat, al INE y a la Diputación.