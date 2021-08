El PSOE de Orihuela critica que el Plan de Igualdad para 2022 no se haya redactado

La edil socialista Patricia Menárguez ha denunciado «la tardanza y pasividad» que, asegura, está habiendo por parte de la Concejalía de Igualdad con la redacción del Plan de Igualdad para 2022, el tercero. Los socialistas recuerdan que la vigencia del actual finaliza el próximo mes de diciembre, tras una vigencia de cuatro años. «Es necesario tenerlo aprobado, no solo por su obligatoriedad con respecto a la legislación nacional, sino que no tenerlo pone en riesgo el poder optar a subvenciones en materia de Igualdad», advierte Menárguez.

Desde el Grupo Socialista exigen a la responsable del área de Igualdad, Almudena Baldó, información sobre el estado en que se encuentre el nuevo Plan de Igualdad que ha de ser aprobado antes de que finalice 2021. «No sabemos tampoco si se ha realizado la evaluación que el plan plantea para conocer los datos sobre el cumplimiento del mismo en estos cuatro años», dice la edil socialista, que preguntará en el pleno a Baldó sobre este asunto. «Nos sorprende que a pocos meses de finalizar la vigencia de este documento, que fue aprobado en diciembre de 2017, nada se haya dicho desde la concejalía sobre el encargo y redacción del texto ni tampoco sobre el resultado que haya arrojado la evaluación que esperamos se haya o esté haciendo del plan actual».

Desde el Grupo Socialista han recordado que esta cuestión es importante no sólo para dar cumplimiento a la legislación nacional y al compromiso que mostró este Ayuntamiento al redactar y aprobar el I Plan de Igualdad en 2011 de la ciudad sino que además “casi en todas las convocatorias nacionales y autonómicas de subvenciones en materia de Igualdad puntúan el tener en vigor este documento o directamente es requisito para poder optar a las mismas, por eso hemos creído oportuno preguntar sobre este asunto en el próximo pleno ya que no sería de recibo que lleguemos a enero y este documento no esté aprobado”, explica Menárguez.

La edil socialista pide también la convocatoria de la Mesa de Igualdad para analizar los incumplimientos del actual plan. "Nos gustaría que, a pesar de que no se ha puesto en marcha el Consejo de Igualdad, al menos se convoque la Mesa de Igualdad para que los datos que haya arrojado la evaluación que esperamos se haya elaborado ya del plan actual sean compartidos con las asociaciones del municipio, esto desde nuestra opinión ya deberían de haberlo hecho porque esos datos son importantes y deben tenerse en cuenta para la elaboración del nuevo documento, no tiene sentido tener este documento para cumplir requisitos y nada más, el documento plasmaba recomendaciones y obligaciones en Igualdad que a todas luces no se han cumplido y lo mínimo es analizar los motivos y explicarlo a las asociaciones”.