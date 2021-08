Fracasa el comité de expertos para la contrata de limpieza antes de reunirse

El comité de expertos creado a principios de agosto por el Ayuntamiento de Torrevieja para desbloquear la adjudicación del nuevo servicio de recogida de basura y aseo urbano ha fracasado antes de que diese tiempo a que sus miembros mantuvieran la primera reunión. Tres de los cuatro componentes de este órgano colegiado del comité de expertos que debe resolver la adjudicación del multimillonario alegaron en contra de su designación para formar parte de ese órgano. Un comité en el que el equipo de gobierno del PP puso la responsabilidad de desbloquear la decisión de qué empresa se hace con el contrato que debería mejorar la limpieza y recogida de basura en la ciudad, nuevo servicio valorado en más de 424 millones de euros. Este consejo fue aprobado el 6 de agosto por la junta de gobierno local presidida por el alcalde Eduardo Dolón (PP) a propuesta de la mesa de contratación. Desde entonces los populares han evitado desvelar quiénes eran los escogidos: eran cuatro funcionarios del propio Ayuntamiento. Tres de ellos interinos, de los que dos nada tienen que ver con la gestión de residuos. Sus alegaciones al nombramiento, que han sido asumidas, algo de lo que tampoco ha informado el gobierno local, van en ese sentido.

La mesa de Contratación decidió crear el comité después de no atreverse a ratificar los informes del ingeniero de Caminos supervisor de la contrata que desde hace casi un año puntúan a la UTE Sacyr (Valoriza)-STV como la mejor oferta técnica -todavía no se ha abierto el sobre de ofertas económicas-.

El comité de expertos estaba formado por el director general de Obras, Proyectos y Urbanismo, Víctor Costa Mazón y alto cargo fichado por Dolón a principios de este mandato; el ingeniero de Caminos y supervisor del servicio, además de un ingeniero agrónomo- responsable técnico de parques y jardines- como vocales. Y por último, un funcionario que de las áreas de Medio Ambiente y Playas, ajeno a la gestión de residuos, como vocal sustituto.

En las alegaciones, según ha podido confirmar este diario, se indica que en el pliego de condiciones para adjudicar la contrata no figura la creación de este comité de expertos para valorar las ofertas aunque sí es una posibilidad que contempla la ley de Contratos del sector público. Los expertos deberían ser funcionarios titulares de la plaza o laborales fijos y preferiblemente ajenos al Ayuntamiento en el que deben decidir. Las alegaciones indicaban que los escogidos no tenían competencias para hacerse responsables de la ratificación o rechazo del informe. La condición de interinos de los designados en Torrevieja condiciona su papel decisorio porque en la mano de los responsables políticos está sacar a oposición sus plazas en cualquier momento. Vacantes que cubren más de diez años en todos los casos. ¿Y qué va a pasar ahora? No está claro. La mesa de contratación habría asumido su error al nombrar al comité y ha pedido que los designados informen igualmente sobre la valoración del ingeniero pero esta vez sin formar parte de comité alguno -no le han puesto nombre a esta fórmula-.

Valoriza (Sacyr) reclama acceso al expediente

Valoriza (Sacyr)- STV, la empresa que figura en primer lugar en el informe de valoración de la oferta técnica de la contrata ha reclamado al Ayuntamiento copia del expediente de adjudicación porque han transcurrido casi cuatro meses desde que el Tribunal Central de Recursos Contractuales le dio la razón y se procediera a la apertura de la oferta ecoómica.