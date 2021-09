Orihuela aprueba 2.200 casas en el último tramo del litoral libre de urbanizaciones

El concejal de Urbanismo, José Aix, desveló que la empresa urbanizadora Gomendio, ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Orihuela en el que le exime de cualquier responsabilidad patrimonial en caso de que el Ministerio de Movilidad cumpla su advertencia de acudir a los tribunales y anular el plan porque considera que no contempla adecuadamente la previsión de aumento de vehículos con una sola salida a la N-332.

La empresa había amenazado al Ayuntamiento con una reclamación patrimonial en caso de no validar el plan por valor de 212 millones de euros que ahora reclamaría a Carreteras. Lo que no contó Aix es que el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (PP), en un escrito de ámbito interno al que ha tenido acceso INFORMACIÓN, instó al concejal de Urbanismo Aix en el mes de julio, cuando este mismo punto quedó sobre la mesa a raíz de las dudas expresadas tanto por el propio edil de Cs como por el PP, a «la conveniencia expresa» de que la empresa eximiera de responsabilidad al Ayuntamiento en caso de que se aprobara el plan parcial con ese informe en contra. Inmediatamente después, sin que hubiera comunicación oficial entre el Ayuntamiento y la empresa, Gomendio registró ese documento. Aix dijo que esta exención de responsabilidad «salvaguarda los intereses de los oriolanos ya que el Ayuntamiento de Orihuela queda eximido de cualquier responsabilidad patrimonial que pudiera estar causada».

El medio ambiente

Aix lamentó las «insinuaciones y acusaciones de Cambiemos», y que la portavoz socialista Carolina Gracia se «sumara al carro de Cambiemos en lugar de decir públicamente que sus compañeros socialistas de València están metiendo prisa para que se apruebe el proyecto» y aseguró que «14 concejales hemos levantado la mano para proteger el medio ambiente, para favorecer la actividad económica y el empleo, para no hipotecar el futuro de nuestra ciudad». Cambiemos considera por su parte que quien dirime las responsabilidades jurídicas es un juez y no una empresa y cree que con la decisión de ayer «se ha consumado un acto de violencia urbanística y el PP y Cs han actuado como becarios del promotor y del lobby de los señoritos del ladrillo. Es falso que no se pueda hacer otra cosa, que fuera obligatorio traer el acuerdo a Pleno y mucho menos votarlo favorablemente».