Torrevieja ordena el derribo del vallado de un residencial que impide el paso a las calas

Un particular denunció ante el Ayuntamiento en abril que se había encontrado el acceso cerrado. Según fuentes del equipo de gobierno pocos días después se abrió el expediente de Infracción se instó al responsable a legalizar -en este caso no hay opción a ello-. El denunciado presentó alegaciones esgrimiendo que había presentado una declaración responsable -el trámite más sencillo para realizar cualquier obra menor y que solo requiere de un proyecto que muchas veces ni debe ser comprobado por la administración sobre el terreno a la hora de verificar las obras. La actuación afecta al espacio de servidumbre de protección por lo que necesita licencia municipal con informe sectorial de la Generalitat Valenciana, a servidumbre de tránsito, que también requiere licencia municipal, con informe de la administración autonómica y traslado al área de Costas del Ministerio de Transición Ecológica. La intervención también se ha centrado en la escalera de acceso a la playa, donde también se ha ubicado una puerta. El municipio no se pronuncia sobre esa intervención porque podría estar ya en dominio público, que es competencia exclusiva de Costas. Paradójicamente esta escalera que habría sido levantada por la urbanización hace décadas - y que Costas «no ha visto»- es la que fue haciendo más hizo este acceso a la cala, que también se puede completar con un rodeo desde la cala del Moro, y la que habría precipitado el cierre ilegal de la calle porque el paso de personas ajenas al residencial era cada vez más habitual en una zona privilegiada y tranquila frente al mar. Aunque el vial, desde el momento que está afectado por la servidumbre de transito ya es público. Las mismas fuentes del área de Urbanismo que dirige el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP), indicaron que se va a dar traslado a la Generalitat para que informe o decida si intervenir a la hora de restituir la legalidad. El Ayuntamiento ante la falta de respuesta del infractor puede comenzar a incoar multas coercitivas para que el responsable de las obras restituya la legalidad.

La cala del Mal Paso o Lobo Marino es uno de los rincones mejor conservados del acantilado del litoral de Torrevieja. Está situada entre cala del Moro y cala La Zorra. Se accede de la avenida de Alfred Nobel a medio camino de la «cuesta» de la Torre del Moro. Está junto al antiguo hotel Eden Roc. En los últimos veranos se había convertido en uno de los rincones por descubrir para los amantes de las calas con una amplia superficie de acantilado bajo.