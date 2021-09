El PP de Orihuela a Cs: «La puerta está ahí, para entrar o para salir»

El PP quiso salir al paso de la denuncia de su socio de gobierno en Orihuela, Cs, que acusó al alcalde, el popular Emilio Bascuñana, de invadir sus competencias en algunas áreas como Recursos Humanos. El portavoz del grupo Popular en el Ayuntamiento, el edil Rafael Almagro, negó las injerencias denunciadas por el portavoz de la formación naranja José Aix «porque el alcalde es el alcalde y eso nadie lo va a poner en duda y quien tenga dudas lo que tiene que hacer es disiparlas», dijo, y añadió, en un tono que puede sonar a amenaza que «la puerta está ahí y lo está para todo el mundo tanto para entrar como para salir».

El portavoz del PP dijo que no va a aceptar más amenazas y chantajes «de nadie» y que en la política «los problemas se debaten y solucionan en los despachos y no en los medios de comunicación». «Lo que hay que hacer es tener diálogo político, no lanzar amenazas en los medios», dijo Almagro, mientras que el regidor oriolano prefirió guardar silencio ante las graves acusaciones de los ediles de Cs con los que gobierna.

En el mismo tono, Almagro espetó a los concejales de Cs que «sin que se interprete como amenaza», aclaró, que «no vamos a esperar mucho más para sacar adelante los presupuestos, sea con socios o no socios de gobierno» y aseguró que «los sacaremos adelante con o sin ellos», para añadir que «lo que está claro es que si se aprueban ¿para qué queremos socios de gobierno?». Almagro asegura que ya están elaborados a la espera de cerrarlos con Cs. Respecto a las desavenencias que dijo Aix en el gobierno oriolano indicó que «son normales, como muestra está el gobierno valenciano que, aunque sus relaciones son como en un gallinero y hay disputas, los presupuestos están aprobados».