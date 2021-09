El vídeo captado por el drone que respalda este verano las labores de salvamento y socorrismo en las playas de Guardamar ha captado estas imágenes de tres delfines: un macho, una hembra y su cría. No es una observación de estos cetáceos más de las tan habituales de un tiempo a esta parte, ya sea por la mayor abundacia de delfines mulares en la costa alicantina o porque hay más miradas atentas. Se distingue de otras, no solo por el detalle de la imagen aérea cenital, si no sobre todo por el comportamiento del macho y la hembra.

"En la escena parece que este delfín mular está interactuando con una hembra que va con su cría -probablemente nacida este año-. Hembra y cría se protegen del otro ejemplar..." El biólogo torrevejense Juan Antonio Pujol, explica en su sitio en redes sociales Crónicas Naturales que en "en ocasiones estos comportamientos incluso terminan en infanticidios, con el fin de acelerar el celo de las hembras que pierden a sus crías. Tales hechos, sin duda impactantes, se han observado en muchos mamíferos, como osos pardos y también en delfines mulares". Pujol advierte que de las imágenes del drone no se puede deducir en ningún caso un comportamiento que llevara a ese extremo.