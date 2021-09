Sanidad descarta aumentar a 24 horas el servicio del SAMU en Orihuela Costa

Orihuela Costa no tendrá un Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU) las 24 horas. La Generalitat ha desestimado la iniciativa que partió de la asociación de vecinos Orihuela Costa en Acción (Avoca) para incluirse en los presupuestos participativos del Consell. Actualmente, la ambulancia en Orihuela Costa presta atención solo 12 horas al día. Los vecinos querían aprovechar la inauguración del Centro de Emergencias de Orihuela Costa para que el SAMU tenga allí su base 24 horas. A pesar de que la iniciativa contó con los más de 200 avales que se pedían, Sanidad la ha descartado y la considera inviable alegando que no considera necesaria aumentar el servicio en la zona 12 horas más al día puesto que ya hay ambulancias que cubren esa zona a través del Centro de Coordinación de Emergencias (la base del SAMU fuera del horario de 9.30 a 21.30 hora que cubre la ambulancia de Orihuela Costa, es la de Torrevieja, que también atiende a Pilar de la Horadada. No obstante, la Conselleria anuncia mejoras en el contrato del transporte sanitario en la zona geográfica de Orihuela.

Por su parte, Cs presentará una moción al próximo pleno exigiendo a Sanidad que dote del SAMU 24 horas a Orihuela Costa. Todo, después de que la consellera Ana Barceló, a preguntas de los diputados de Cs María Quiles y Fernando Llopis, respondiera que el servicio que se presta actualmente «cubre las necesidades de Orihuela Costa». Para el portavoz de Cs, José Aix, «el gobierno del Botànic no tiene en cuenta las necesidades básicas de los vecinos de Orihuela Costa para disponer de una atención médica en condiciones».