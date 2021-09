Curando cicatrices de la DANA

Cuando a Fernando se le inundó parte de su casa lo primero que pensó fue en ponerse su camiseta de Cruz Roja y salir a ayudar a sus vecinos, sin preocuparse de lo que le pasaría a sus propios bienes. Era jueves, 12 de septiembre de 2019 y la lluvia no cesaba en Orihuela. «El día anterior estuve en Torrevieja, donde preparamos un albergue en previsión de fuertes lluvias», recuerda este voluntario de Cruz Roja que a sus 26 años lleva ya nueve en la organización. «Llegué sobre las 8 de la mañana del jueves a mi casa, en Las Espeñetas, me acosté y a las 10.30 me despertó el ruido de la lluvia, me levanté corriendo y vi que el coche y la moto estaban casi cubiertos de agua; me vestí de Cruz Roja y salí corriendo a echar una mano», sin pensar en lo que él mismo podía perder. De hecho, se quedó sin coche y sin moto. «Te fastidia porque llevaba tiempo trabajando para tenerlos, pero no dejan de ser bienes materiales que se pueden reponer, ya que cuando ves que tus vecinos han perdido todo en sus casas, tu coche y tu moto pasan a un segundo plano y la gente que de verdad necesita ayuda, al primero». La actitud encomiable de este joven ayudó a muchas personas en la comarca, y aún lo sigue haciendo. Dice de los voluntarios de Cruz Roja que «tenemos ese gen de que primero son los demás y después nosotros, es vocación».