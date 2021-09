Torrevieja tramita los 18 proyectos de rascacielos sin los informes de Costas

La subdirección General de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica ha comunicado en dos ocasiones al Ayuntamiento de Torrevieja que no va a informar sobre el impacto de los proyectos de rascacielos en primera línea (en tramitación) que suman 18 torres de hasta 29 alturas. Cuatro planes en parcelas separadas a lo largo de la costa de la ciudad que afectan a la servidumbre de protección, no a la servidumbre de tránsito o al dominio público.

Aunque se ha conocido ahora, Costas no se pronunció en septiembre de 2019 a la hora de llevar a cabo la evaluación ambiental del proyecto más avanzado, el que promueve Metrovacesa en el Campico de San Mamés (Acequión). Costas explica que cuando el Ayuntamiento aprobó la modificación puntual del Plan General de Torrevieja (PGOU), la número 52, la que amparó con el visto bueno final de la Generalitat el crecimiento a lo alto en determinadas parcelas de la primera línea, no emitió resolución por lo que ahora no puede hacerlo para cada uno de los proyectos que ampara esa modificación.

El Ayuntamiento justificó aquel cambio del planeamiento para autorizar las alturas -en un municipio donde la mayor parte de los edificios no superan las siete plantas-, en la promoción del uso hotelero. Se permitía si el 50% de las torres se destinan a hoteles, asumiendo el concepto urbanístico de evitar barreras arquitectónicas en horizontal que impiden la visual al mar.

Fuentes del equipo de gobierno del PP aseguran que el procedimiento de declaración ambiental y territorial estratégica de cada uno de los proyectos -la que aclara si tienen impacto ambiental- sigue adelante, y que en el caso de uno de ellos (Baraka en Doña Sinforosa), ya cuenta con el visto bueno final, incluido el de la Generalitat, que considera válido hacerlo en caso de suelo urbano en servidumbre de protección. Sin embargo, el portavoz del PSOE, Andrés Navarro, asegura que el municipio está «escondiendo» las resoluciones de la propia Generalitat que optó por no informar para el caso de Metrovacesa, en septiembre de 2019. Para «salvar» este obstáculo, los promotores se han acogido a un cambio legal que les permite realizar la evaluación ambiental y territorial de forma simplificada, exclusivamente a través de los ayuntamientos, sin pasar por la administración autonómica.

Desde el PP subrayan por su parte que Costas no informa en contra. sino que no puede informar porque no lo hizo en 2010 a la hora de validar esa modificación puntual. «Costas debió emitir informe en su día, cuando se le pidió, pero no lo hizo ,y eso no significa que su postura fuera desfavorable a la modificación», aclararon las mismas fuentes.

Así, según ha desvelado el PSOE, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Conselleria de Territorio resolvió en septiembre de 2019 no emitir resolución -ni favorable ni desfavorable- al proyecto de los tres rascacielos de Metrovacesa. «No consta informe favorable, de carácter preceptivo y vinculante de acuerdo con la normativa sectorial, no sólo para el Estudio de Detalle propuesto, sino para la Modificación N.º 52 que supuestamente desarrolla, que no contó con dicho informe y que por lo tanto no justifica las alturas propuestas». Y no solo se refería a la modificación puntual. También al propio proyecto al «no cumplir con la disposición y altura de modo armónico con el entorno, resultaría la ordenación propuesta incompatible, tal y como ya se ha visto, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley de Costas». Metrovacesa dejó caducar la petición ante la Generalitat para que recogiera el testigo el Ayuntamiento que , según el PSOE, no ha incorporado las consideraciones de la administración autonómica en el nuevo procedimiento.

En Torrevieja se están tramitando, no sin polémica, nueve torres situadas junto al mar en la playa de Los Náufragos, dos en Doña Sinforosa (impulsadas por Baraka), tres en una parcela anexa, en el campico San Mamés (Metrovacesa) y cuatro más en la cala del Palangre a cargo de Don Sento. La más alta roza los cien metros y 29 alturas.