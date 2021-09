Antonio Alonso: «No hemos sabido explicar qué es un plan estratégico, la gente quiere cortoplacismo»

Recalca, cada vez que puede, la palabra diálogo, la que es, sin duda, su principal baza. Las decenas de reuniones que ha tenido desde que dirige la oficina del Plan Vega Renhace, situada en pleno centro de Orihuela y donde nos atiende, dice que son para poner los cimientos de lo que, a medio y largo plazo «a lo largo de esta década», asegura Antonio Alonso, se convertirán en las soluciones que necesita la Vega Baja para convertirse en una comarca resiliente, esa palabra que la mayoría desconocía hasta escucharla para justificar en qué consiste el plan estratégico impulsado por el Consell. Dice tener «el papel más feo», el que no se ve, pero necesario para que los proyectos anunciados vean la luz.

¿Cómo surgió el abrir una oficina física en Orihuela para coordinar el Plan Vega Renhace?

El Plan Vega Renhace lo anuncia el presidente Ximo Puig en diciembre de 2019, en la cumbre que hubo en Orihuela a raíz de la DANA. Nombran comisionado a Jorge Olcina y a mí de un plan con participación ciudadana. Y ese plan se termina en junio de 2020. Se lo entregamos al presidente con una observación: le dijimos que era una lástima que ese trabajo se quedara en nada tras implicar a toda la sociedad y no queríamos que se metiera en un cajón, como tantas mesas redondas o simposium. Puig nos trasladó que no quería que quedara así, y en septiembre u octubre del pasado año recibo una llamada del presidente que quería que esa oficina la dirigiera yo. En diciembre se me hace el nombramiento y se constituye esta oficina para seguimiento y continuidad del Vega Renhace. Llevamos siete meses con una estructura mínima. Hay un interés muy marcado del president por la Vega Baja y esta oficina ha sido demandada históricamente por la comarca. De hecho, nos han dicho que nos van a copiar en otros sitios, incluso fuera de la Comunidad Valenciana.

Han pasado dos años de la terrible DANA y las grandes soluciones que necesita la comarca no llegan.

Hay que crear la casa desde los cimientos y es lo que estoy haciendo. Me encargo de lo más feo, de la cimentación de una oficina que debe venir para quedarse, esté quien esté. Si este plan se pierde con un color político, la comarca no lo permitiría, y no quiero perpetuarme en este sillón, que quede claro. La Vega Baja estaba antes que el hombre, estaba el río, la rambla de Abanilla y tenemos que pensar si los que hemos cambiado el territorio y el cambio climático hemos sido los hombres, no la naturaleza, así que vamos a ver si lo podemos reconducir. Colectivos se quejan de que las vías del AVE les provocan inundaciones, otra barrera es la AP-7 y el espigón de la desembocadura del río en Guardamar es otro problema; son obras relativamente recientes y a ver si las actuaciones, ahora, las hacemos con la cabeza, no con la inmediatez política y el rédito electoralista. Porque podemos meter infraestructuras de primer nivel y dividimos la Vega Baja en dos, hay que ser muy cuidadosos. Y ese es el trabajo feo que está haciendo el Vega Renhace, crear una cimentación sólida para un plan estratégico. Me gustaría saber si la gente sabe lo que es un plan estratégico, que creo que no. Nunca son a corto plazo, no son cortoplacistas. Es mejorar, cambiar elementos negativos de la comarca y convertirlos en positivos. Ejemplos de transformación son Cartagena, Bilbao o Úbeda. Parece que los políticos se rigen por un cortoplacismo, hay una visión muy cortoplacista.

Pero entonces, ¿habrá que esperar para ver los resultados del Plan Vega Renhace? ¿Qué se ha hecho en este tiempo?

Se han hecho, y se siguen haciendo, muchas cosas. El Consell ha invertido casi 90 millones en dos años. Son 19 millones en ayudas directas para bienes y enseres, 7,3 a Ayuntamientos para daños extraordinarios, 5,8 en un plan de empleo, 13 en reparación de caminos rurales e infraestructuras de regadío, 10 en reparar carreteras, otros 5 en reparaciones de centros educativos, 3,5 en reparar centros sanitarios, 2,6 a reparaciones de viviendas y 20 en ayudas a agricultores. Además, desde el Vega Renhace hemos impulsado los planes de emergencia que era otra demanda que surge en la DANA con medio millón, y que no tenían la mayoría de municipios, y se acaban de dar 16 millones a las 27 localidades de la comarca para obras de drenaje sostenible. Sin olvidar las 87 obras ya hechas, con 15,7 millones de euros, para reparaciones en acequias y azarbes. Está llegando dinero y se están haciendo actuaciones, pero en seis meses no se puede hacer todo. El Vega Renhace no tiene presupuesto; coordina, promueve, consensúa, que es mi papel y por eso llevo a mis espaldas decenas de reuniones. Contempla 28 actuaciones en los 27 municipios de la comarca, aprobadas por la ciudadanía mediante la consulta popular que se hizo. Tenemos que ver qué se ha hecho mal y ponerle solución, con críticas constructivas.

¿Y por qué no le llega a la gente de a pie lo que hace el Vega Renhace? ¿Le duele cuando se dice que no se está haciendo nada?

No me duele, me da la impresión de que el Vega Renhace, conmigo al frente, no hemos sabido explicar lo que es un plan estratégico. Es el problema. La gente quiere el cortoplacismo, muchas veces inducida por los políticos. El que lo quiera derivar a un tema cortoplacista o no sabe lo que es un plan estratégico o yo no lo he sabido explicar. Soy consciente de que la gente de a pie no sabe lo que es el Vega Renhace, ni lo que estamos haciendo y en las críticas noto que se esperaba un mayor cortoplacismo. Un plan estratégico es un «pico y pala». Muchas veces los políticos se equivocan queriendo decir que se van a hacer cosas y dando cifras haciendo parecer que será inmediato. No todo es el dinero. La rambla de Abanilla, que hay que actuar sobre ella, pero ¿hacemos la infraestructura y soltamos el agua al norte de la Vega? Eso habrá que preguntar a los ayuntamientos implicados. Quitamos el agua de Orihuela y se la mandamos a Granja, Cox, San Isidro, Albatera o Dolores. Me quito el problema y se lo pongo a otro. No estoy dispuesto a perjudicar a ningún pueblo, sea el que sea, para que otro se beneficie, por mucha leña o tema político que dé. No nos dejemos llevar por las fotos o por las cifras, en la Vega Baja se han hecho muchas cosas mal.

Pide paciencia, entonces...

Sé que se están haciendo cosas y, repito, se está haciendo una buena cimentación. Lo que pretendo es que se hagan las cosas bien hechas. No podemos impermeabilizar la AP-7, que está entre las actuaciones, pero inundar a Dolores. Hay que pensarlo bien todo. Me preocupa que no se haya entendido lo que es este plan. Es un error pensar que nace solo para solucionar problemas de la DANA, va más allá, es para mejorar la comarca y se sustenta en cuatro ejes: infraestructuras hidráulicas, emergencia climática, desarrollo económico y sociedad. Nadie habla del tema cultural, por ejemplo, o del turismo, que están contemplados en el Vega Renhace. Para Ximo Puig fue una apuesta muy arriesgada, y nos estamos comiendo marrones que no nos corresponden. Lo fácil sería haberle echado el muerto a la CHS, que es la que tiene la competencia en la mayoría de obras contra las inundaciones, pero se optó por colaborar con todas las administraciones para mejorar de una vez por todas la comarca.

Lo que pretende, por lo que dice, es no correr a hacer obras que estén mal diseñadas o no sirvan.

Efectivamente. Lo que me preocupa es que los proyectos tengan continuidad y no sean una carcasa vacía como ya hemos sufrido con proyectos de difícil mantenimiento y nula utilidad. A eso me niego, y mientras sea el director del Vega Renhace no habrá carcasas vacías que no sirvan para nada; o las obras tienen utilidad y un retorno a la sociedad, o no daré el visto bueno a un proyecto que solo sirva para hacerse la foto. Estoy para hacer un plan estratégico para la Vega Baja, repito. Por ejemplo, el desdoblamiento de la CV-95, que el conseller Arcadi España anunció que había 30 millones para desdoblar algunos tramos, aparte de los más de 4 invertidos en las rotondas, y que es un proyecto del Vega Renhace. Habrá que ver bien cómo hacer el desdoblamiento, no vaya a ser que perjudiquemos a otros municipios, que ya se han quejado. Es preferible, cuando se vaya a hacer la obra, que todos estemos de acuerdo. Tenemos lo de la digitalización de las emergencias, dentro del Vega Renhace, pero ahora nos plantean que una aplicación que no se use de forma habitual la gente la acabará borrando, por eso vamos a plantear hacer un sistema de avisos a través de mensajes a los móviles como se está haciendo con la vacunación y que funciona muy bien. Lo que no vamos a hacer es tirar el dinero, soy incapaz de gastar en algo que no se va a usar. Es más, ideas que están en este plan creo que no son las más útiles y se podrán hacer matices y cambios para mejorarlas. Y anuncio que vamos a presentar alegaciones al Plan de Cuenca de la CHS, muy bien argumentadas y dirigidas por Jorge Olcina, y, posiblemente, también al Plan de Acción Territorial de la Vega Baja, de la propia Generalitat.

¿Quiere entonces alejarse de la imagen de comisario político del Consell en la Vega Baja que algunos pretenden darle?

Yo no soy un hombre del PSOE, de ningún partido, siempre he pertenecido a la patronal. Lo que caracteriza a esta oficina es la asepsia política. Hemos visitado todos los municipios de la Vega Baja sin contemplar tamaño o color. Mi cargo es efímero, la que no es efímera es la comarca. Las actuaciones que hagamos las administraciones se quedarán, los políticos no. Y todos los criterios que salen del Vega Renhace son desde el punto de vista técnico. Yo le dije al presidente, cuando me llamó para dirigir esta oficina, que soy leal, pero no servil. Si veo algo que no me convence o si las consellerias no cumplen los plazos, lo diré. Yo podría tener un papel mucho más vistoso, de lucimiento, inaugurando todo el día rotondas y yendo a actos, pero siempre me verás en un segundo plano. La Generalitat tuvo la valentía de poner a una persona al frente que no es de sus partidos.

¿Recibe presiones de València?

Ninguna, todo lo contrario. El día que me hagan la mínima presión, de llamar para que me vea con alguien o me den un titular para dar, cogeré la puerta y me iré. Pero me están dando toda la libertad para trabajar. También para la composición del consejo asesor, que son nueve personas de primer nivel en la Vega Baja. Están sentados empresarios, grupos ecologistas, representantes de la cultura, de los regantes o de la universidad; se está dando voz a toda la sociedad, algo que hasta ahora tampoco había ocurrido. Los ecologistas, por primera vez, han dejado de ser monstruos extraños a formar parte del Vega Renhace. Está la mayor asociación ecologista de la comarca sentada en la mesa, Segura Transparente y, enfrente, los representantes de los promotores.

El alcalde de Orihuela ha sido el más crítico con la gestión del Consell en la DANA y con el Plan Vega Renhace. ¿Se siente utilizado en la batalla política de algunos regidores con el Consell?

Sí, es una manera de atacar al Consell. Pero no quiero personalizar en nadie. Eso sí, el alcalde de Orihuela, con el que he hablado muchas veces, no dice que la Generalitat le ha dado 3.283.000 euros para los planes de drenaje sostenibles, que ya los tiene en las arcas municipales, o los más de 90.000 para los planes de emergencia. No voy a entrar en la batalla política. Tengo la conciencia bien tranquila de que tiene todo ese dinero, el municipio que más ha recibido en esos planes, porque es el más afectado y el que más término tiene. Y el Ayuntamiento de Orihuela fue el que más técnicos tuvo para elaborar los planes de emergencia, un total de tres, pagados por la Generalitat, teniendo el Consistorio gente en plantilla de emergencias. A Orihuela se le han dado muchas cosas.

Siempre se ha dicho que València estaba demasiado lejos de la Vega Baja, una comarca que ha sido, históricamente, infrafinanciada y olvidada. ¿Se ha «acortado» esa distancia ahora?

Absolutamente. Es rara la semana que no venga a la comarca un secretario autonómico o un director general, además de que nunca antes habían visitado la comarca en tan poco tiempo tantos consellers o el propio presidente. Y, con datos contrastables, la Generalitat ha demostrado su compromiso con la comarca. Nunca antes otro Consell se había volcado tanto con la Vega Baja, con su presencia y acción, como este. Esto crea una inercia. Lo que no se puede pretender es que en seis meses se haga lo que no se ha hecho en 60 años.

Hablemos de actuaciones pendientes, como el estado del río.

El río está tremendamente sucio y va a costar un dineral limpiarlo. Se hará, pero si no hay educación ambiental de nada servirá, y es uno de los objetivos del Renhace. La limpieza del Segura es clave y debe dar el visto bueno la CHS y hemos conseguido que vaya a poner seis barreras de flotantes en San Fulgencio y dos en Guardamar, con un compromiso del Consorcio de Residuos para hacerse cargo de la limpieza, que anunciaremos, y de los juzgados de aguas. Pero si lo limpiamos y no educamos a la gente a que no tire residuos, nos volveremos a equivocar.

¿Cuáles son las siguientes acciones?

Hay un plan muy bueno, si llegan los fondos de la UE, para renovar todas las acequias y azarbes, todo el regadío tradicional de la Vega Baja. Y todos los alcaldes se me quejan de la movilidad del transporte público en la comarca, que es nefasto. Nos hemos entrevistado con empresas privadas, a las que no les salen las cuentas. Las concesiones están caducadas y las empresas no tienen interés en renovar esas rutas. Pero vamos a tratar de lograrlo. También se pedirán fondos europeos para dragar la desembocadura del río, que consideramos que es problemática. Y el Hospital de Orihuela y su polígono deben convertirse en islas «pólder», rodeados de un «foso» que impida que se inunden, y hay fondos del Gobierno de España para ello.