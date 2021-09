Bascuñana retira competencias a la edil Luisa Boné y provoca otro cisma con Cs

La decisión del alcalde de Orihuela, el popular Emilio Bascuñana, de retirar parte de sus competencias a la edil de Recursos Humanos, Luisa Boné de Cs, ha vuelto a crear otro cisma en la ya difícil relación que mantiene el bipartito que gobierna capital de la Vega Baja. Bascuñana restó este martes a Boné competencias que esta tenía en la Junta de Gobierno, en concreto la de designar comisiones de servicio a técnicos de administración general. «Un alfiler dentro de Recursos Humanos», dijo, para restar importancia a esa función, pero que en realidad es importante dentro de un Ayuntamiento. La decisión la comunicó en la Junta de Gobierno celebrada ayer en la que la tensión se podía cortar con un cuchillo. De hecho, el enfado en las filas de Cs es monumental y lo escenificó enviando una nota de prensa sobre esa Junta de Gobierno al margen de la que después mandó el gabinete de prensa de Alcaldía, aunque en ninguna se mencionaba este asunto.

El alcalde oriolano justificó su decisión asegurando que no acepta que alguien se quiera «pasar de la raya de la normativa, de la legalidad y nosotros tenemos muy claro dónde está la raya y quien quiera sobrepasarla, desde luego, conmigo no lo va a hacer». Aunque estaba claro a quien dirigía el mensaje, tras tirar la piedra Bascuñana quiso esconder la mano matizando que «si alguien, no digo que Luisa, lo quiere hacer, y no pongo nombres, si alguien quiere trabajar de otra manera, que se busque a otro, conmigo no». Sin embargo, es a Luisa Boné a quien retira parte de las competencias, por lo que está claro a quién se refería. Además, añadió que lo que le motivó este martes a tomar esa decisión es la intención de la edil de querer aprobar algo con informes de Secretaría «absolutamente contrarios, que decían que no se podía hacer», sin especificar a qué punto del orden del día de la Junta de Gobierno se refería. Pero sí dijo que «era necesario hacerlo».

La retirada de esas competencias a Boné supone un escollo más en el pacto de gobierno que firmaron PP y Cs, pero según el alcalde oriolano «no afecta al pacto» al tratarse solo de una función dentro del área que dirige la edil, Recursos Humanos. Lo que está claro es que si después de este nuevo revés del alcalde a Cs la formación naranja no rompe el pacto, queda en evidencia más que nunca que Cs necesita al PP y el PP a Cs, y ninguno tiene intención de buscarse otros socios de gobierno.

En julio, Bascuñana retiró a Boné la competencia de nombrar a los tribunales de oposición. Y hace solo dos semanas el portavoz de Cs José Aix y la edil Luisa Boné denunciaban las «injerencias» y el «boicot» del alcalde en áreas que dirigen. El desencuentro esa vez era el «decretazo» del regidor oriolano para regular el teletrabajo de la Secretaría por las obras en el Ayuntamiento, competencia que defendían es de Recursos Humanos. Entonces Aix dijo que «no lo vamos a consentir». Ya veremos.