El Consell y los ecologistas advierten que el desvío de agua de la rambla de Abanilla afectará a otros municipios

Tal y como se plantea la canalización de la rambla de Abanilla, llevando las aguas pluviales hasta El Hondo, tanto desde el Plan Vega Renhace del Consell, como desde los consistorios y los ecologistas advierten que quitará el problema en unos municipios, como Orihuela, pero lo desviará a otros, principalmente los que están a cola, como Almoradí, Dolores, las Dayas y San Fulgencio. Uno de los alcaldes tacha de «barbaridad» esa propuesta. Desde el Plan Vega Renhace, en unas alegaciones muy bien documentadas y coordinadas por el comisionado Jorge Olcina, se consideran apropiadas las actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura, si bien matiza algunas de ellas, como es el caso del encauzamiento de la rambla de Abanilla. Así, considera que se debe generar «un corredor verde natural» y habla del ensanchamiento de los azarbes que permitirían acumular en ellos el agua en caso de fuertes lluvias y canalizarla hasta El Hondo y la desembocadura del Segura. Además, considera que al si se almacenan dichas aguas en parques inundables, tanques de tormentas o aljibes, se obtendría un recurso escaso como el agua, para hacer frente a las sequías. También plantea eliminar los usos que haya en la rambla de Abanilla. Los coches flotando de un concesionario que tiene allí su campa fueron virales durante la DANA.

Desde Segura Transparente van más allá y señalan que el corredor planteado por la CHS desde Benferri a El Hondo, si no va aparejado con un estudio de aportes de aguas desde las sierras de La Murada y de Albatera a la zona de Cox, Granja de Rocamora, Albatera, San Isidro y San Felipe Neri, es «poco conveniente» porque sumaría más caudales a los existentes y agravaría el problema de inundaciones. Además, recuerda que la actuación no ha sido consensuada con los habitantes de la zona. «El desvío de aguas para salvar unas zonas en detrimento de otras no es aceptable, sobre todo cuando lo que se debe intentar es procurar la salvaguarda de todo el territorio», señala Segura Transparente en esas alegaciones. Y ve más favorable el estudio de laminación y retención de agua en las ramblas y barrancos .

Además, desde el Plan Vega Renhace se proponen la laminación de las aguas desde su entrada en la comarca hasta la desembocadura; el empleo de la red de riego (acequias y azarbes) como elemento de laminación de crecidas ordinarias; la necesidad de mejorar el antiguo cauce del río Segura en su tramo final, y la construcción del cuarto ojo en el puente de Rojales. También el dragado de la desembocadura del río en Guardamar. Llama la atención que la CHS no aborde en el Plan de Riesgo de Inundaciones el problema de la salida del agua por la desembocadura. Desde Segura Transparente proponen su ampliación. También pone el foco en la propuesta de bypass en Orihuela de la CHS, y advierte de que si el cauce del río no se amplía, traslada el problema a poblaciones aguas abajo.