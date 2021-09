El Ayuntamiento de Torrevieja prestará el servicio de escuelas deportivas aunque carezca de contrato porque es "esencial"

El expediente fue recurrido ante el TACRC por la Asociación Española de empresarios de servicios deportivos, recurso que fue desestimado por el Ayuntamiento en junta de Gobierno de 23 de julio de 2021. Según explica Sueña el gobierno local "hizo caso omiso" y convocó la apertura de sobres de documentación del concurso el 30 de julio, los sobres B, de la oferta técnica el 6 de agosto, y anunció la apertura del sobre C, con la propuesta económica para el 13 de agosto de 2021, apertura que ha tenido que suspender a la vista de la suspensión del procedimiento por el TACRC.

A preguntas de INFORMACIÓN, la edil de Deportes, Diana Box ha explicado este miércoles que la administración local considera esta prestación como un servicio "esencial" para el bienestar físico y mental de la población que realiza deporte, por lo que va a continuar prestándolo. Con este término de esencial se puede justificar desde el punto de vista jurídico que una administración pueda llevar a cabo una prestación sin mediar contrato, como va a ser el caso. Las facturas se pagan mes a mes con informes contrarios de la intervención y se salvan por el hecho de que se tratan de servicios esenciales. Aunque el área de Deportes no lo ha especificado, el Ayuntamiento confiará a Esatur, la empresa que llevó la gestión el pasado curso, la provisión de monitores y la organización de las escuelas. El portavoz de Sueña Torrevieja, Pablo Samper que ese contrato de la temporada 2021/21, se formalizó "con muchísimo retraso el 27 de noviembre de 2020", con una duración de 9 meses, por lo que desde el 27 de agosto de 2021 no existe contrato para prestar el servicio

El municipio equipara este servicio a otros que también se llevan a cabo en precario desde el punto de vista administrativo como es el caso de la recogida de residuos y limpieza viaria o el transporte urbano. Entre otras alegaciones la Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos asegura que en el pliego fija una condición especial de ejecución que obliga al contratista al abono de unos salarios por encima de lo establecido en el convenio sectorial de referencia y la disposición en el mismo pliego de un plan de género. Box cree que la entidad no tiene razón a la hora de presentar el recurso y atribuyó al mes no hábil de agosto el hecho de que el TACRC no haya resuelto todavía el fondo del recurso, que considera que va a ser desestimado. En caso contrario, el municipio debería verse obligado a reniciar el procedimiento con nuevos pliegos, aunque mientras tanto mantendría el servicio sin contrato,

Para Sueña Torrevieja “este hecho vuelve a poner de manifiesto que el gobierno del PP y su alcalde son un auténtico coladero. Prometieron eficacia en la gestión y que solucionarían todos los problemas habidos y por haber, pero la muestra es que los hechos y los Tribunales no dejan de darles un varapalo detrás de otro: sin contrato de basuras, sin contrato de Transporte Urbano, con un servicio de escuelas deportivas paralizado y con inversiones a las que se les acumulan los sobrecostes y corren peligro de no llegar ni a ejecutarse a tiempo”.

El contrato que se está tramitando es por dos años más otros dos de posible prórroga. Con lo que el valor total del contrato supera los 2,6 millones de euros -más de 700.000 al año-.. Al contrato ha vuelto a presentarse Esatur -empresa en la que trabaja como ejecutivo el exconcejal de Deportes de Torrevieja, Luis María Pizana-, además de Salzillo Servicios, Ebone Servicios y Arasti Barca.