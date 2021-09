La reforma en Torrevieja de 78 parques infantiles tendrá que esperar

El gobierno local no ha explicado los motivos por los que la propuesta no ha resultado atractiva para las empresas del sector o si tiene previsto modificar el pliego de condiciones para que no vuelva a suceder con el segundo intento.

Las deficiencias de las zonas de juego o su ausencia es una de las quejas recurrentes de los vecinos en las áreas residenciales por abandono o por su ausencia y en las del centro por su escasez. En las principales zonas del casco urbano las áreas de juegos infantiles apenas superan los cien metros cuadrados -es el caso de la plaza de Oriente o la plaza de la Constitución-. La única zona de juegos infantiles que llega los mil metros cuadrados de las 78 del término municipal es la situada en el Parque de las Naciones. La mayoría tiene una media de entre 90 y 150 metros cuadrados, y ninguna más supera los 500 metros.

Sobre esta tramitación Sueña Torrevieja explicó ayer que el 4 de septiembre se publicó la licitación mediante la tramitación por urgencia. El plazo de presentación de ofertas concluyó el 16 de septiembre, sin que se presentara ninguna. Esta formación de la oposición «comprende» que «por razones políticas», el equipo de gobierno considere esta actuación «como urgente, dándole prioridad sobre las pocas de actuaciones en materia de inversión que se está tramitando con carácter ordinario, y sobre la práctica totalidad de las inversiones del Presupuesto de 2020, 2021 y modificación de créditos nº 1 de 2021, que ni siquiera se ha comenzado su tramitación». Pero considera «ilegal, la tramitación de este expediente mediante contratación conjunta de elaboración de proyecto y suministro y construcción de las áreas infantiles, al ser este un procedimiento que la Ley de Contratos del Sector Público prevé solamente en ocasiones excepcionales, que no es el caso». Una fórmula polémica -en la que el montante final del proyecto se fija cuando la obra ya está adjudicada- empleada también para las obras de remodelación del Palacio de los Deportes donde la oposición ha denunciado públicamente sobrecostes que ya superan el millón de euros.

Para el concejal Pablo Samper, «este hecho vuelve a poner de manifiesto que el gobierno del PP y su alcalde son un auténtico coladero. Prometieron eficacia en la gestión y que solucionarían todos los problemas habidos y por haber, pero la muestra es que nos encontramos con un despropósito detrás de otro: sin contrato de basuras, sin contrato de Transporte Urbano, con un servicio de escuelas deportivas paralizado, con inversiones a las que se les acumulan los sobrecostes y corren peligro de no llegar ni a ejecutarse a tiempo y ahora encontrándose con que las empresas renuncian a contratar con el Ayuntamiento». Algo que reprochaba el PP en la oposición al gobierno del anterior mandato.

El PSOE cree que la reforma del pabellón podría ser ilegal

El PSOE de Torrevieja cree que el PP podría estar incumpliendo la legalidad en la obra del Palacio de los Deportes. El presupuesto inicial era de 4.5 millones y para la recién iniciada obra el alcalde Eduardo Dolón lo ha incrementado en 1.2 millones. La ley de contratos establece como causa de resolución una modificación que implique un incremento superior al 20%, y en este caso ronda la cifra del 27%.