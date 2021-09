Los socios de gobierno de Catral solo se comunican entre ellos a través del registro

Los gobiernos de coalición no son fáciles. Algo que se demuestra en el día a día de la gestión municipal de municipios de la Vega Baja como Orihuela (PP-Cs), Benejúzar (PSOE-Cs), San Fulgencio (PSOE-Cs) o Catral (APC-PSOE). En este último el desencuentro entre independientes de Alternativa por Catral (APC) y PSOE es de tal calibre que los socialistas han decidido dejar constancia pública de su enfado a golpe de escrito en el registro. En concreto han presentado un documento en el que advierten que no han sido informados de la decisión del alcalde de destinar la subvención de la Generalitat para los planes de drenaje sostenible con un proyecto de canalización de las aguas tratadas de la depurada a la zona del Hondo. Algo que los socialistas no creen prioritario con la cantidad de problemas de inundabilidad que se producen en otros puntos del municipio.