Condenan por un delito leve de lesiones al dueño de un supermercado de Torrevieja denunciado por agresión homófoba

Como avanzó INFORMACIÓN, la víctima de la agresión explicó en la denuncia que había sido expulsado de un supermercado con golpes en el cuello y hombros al grito de "maricón, sudaca, te voy a matar" por el dueño del establecimiento, situado en la calle La Sal. Algo que se produjo después de que el ahora condenado iniciara una discusión solo, según la denuncia, porque el denunciante, de 41 años, nacionalidad sueca y origen venezolano, como usuario del supermercado no podía acarrear una garrafa de agua y pidió que se pasara por el cajero sin ponerla sobre la cinta.

La portavoz de este colectivo Guru Barón ha valorado que aún "queda muchísimo trabajo por hacer en este tipo de agresiones, necesitamos una ley que proteja a la víctima, que le proporcione desde el principio un abogado y un psicólogo".

También ha reivindicado "más protección ante la proliferación de este tipo de agresiones y que la victima no se sienta indefensa". Y anuncia que las personas comprometidas con los derechos LGTBI de Torrevieja seguirán "luchando porque así sea y dando visibilidad a este tipo agresiones y que los agresores sean juzgados, no solo por delitos leves, si no por delito de odio que es realmente por lo que viene esa agresión".