Dolón niega que su coche oficial vaya a ser el vehículo más caro que incorpora la flota municipal

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP), aseguró ayer que aunque el contrato para renovar la flota de vehículos municipales contemple la compra de un coche de alta gama -lote 1- valorado en 46.567 euros (IVA incluido), él no lo va a utilizar. Es lo que dijo durante el pleno ordinario cuando Los Verdes y Sueña Torrevieja -el PSOE no se pronunció-, no perdieron la oportunidad de recordarle este contrato contrastando esta previsión con situaciones como la denegación de expedientes de ayudas de Servicios Sociales. Ayudas, por otra parte, se aprueban o deniegan exclusivamente, como en el anterior mandato, en función de los informes de los funcionarios. El alcalde señaló además que en el expediente iniciado por el anterior gobierno de coalición de izquierdas, que no llegó a tiempo de adjudicarse, también aparecía idéntica consignación presupuestaria para un coche adscrito a Alcaldía. Aunque la partida que figuraba en aquel expediente era de 30.000 euros para un vehículo híbrido.

Además de este coche para alcaldía que el alcalde asegura que no usará, el contrato contempla la compra de otros cuatro turismos, tres SUV, ocho furgonetas, seis furgones grandes, dos camiones con caja, un camión con pluma y 13 motocicletas con un partida valorada en 694.000 euros.

Sobre el tipo de vehículo con cristales tintados, 190 CV y velocidad punta de 230 km, con destino a alcaldía y de uso sin concretar, lo único que indicó el primer edil es que es diesel -como el resto de los que se van a adquirir- porque «desafortunadamente» los eléctricos no tienen autonomía para llevar a cabo el kilometraje que se realiza de ellos a diario. El alcalde explicó que el procedimiento que dejó en trámite el anterior alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) tuvo que reorientarse a vehículos diésel sin especificar por qué se hizo ese cambio. Tampoco explicó por qué no se excluyó del nuevo pliego la compra del coche de alta gama que se usaría en el área de alcaldía por parte de concejales y técnicos.