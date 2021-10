El tirón de la parada del AVE no logra reactivar la estación intermodal de Orihuela

La llegada del tren de alta velocidad (AVE) a Orihuela el 1 de febrero pasado no ha logrado reactivar mínimamente la estación intermodal de Orihuela-Miguel Hernández. Todos los locales comerciales en oferta por la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) siguen vacíos ocho meses después. Las instalaciones carecen de servicio de hostelería. Y no parece que esa imagen destartalada de vacío -e incluso abandono- vaya a cambiar a medio plazo. El pasado mes de junio ADIF, intentando aprovechar el tirón de la apertura de la parada del AVE, licitó los más de cien metros cuadrados de cafetería y restauración disponible en planta baja y una altura como local en concesión. El concurso quedó desierto pese al impulso que iba a suponer el repunte de tránsito de viajeros con la llegada de la alta velocidad. Para la estación oriolana han sido 17.800 de mayo a agosto, 10.300 concentrados entre julio y agosto. Una media de cinco mil viajeros al mes, eligieron como punto de destino o salida Orihuela, según las cifras del Ayuntamiento oriolano. La empresa pública mantiene abierta la disponibilidad inmediata de estas instalaciones para cualquier interesado, según ha explicado a este diario, aunque en su información pública no concreta en qué condiciones ofrece el arrendamiento. Oferta este local y cinco más de pequeñas dimensiones, también vacíos ahora.