Sin fisioterapia para 50 niños con discapacidad severa en Torrevieja

El cese de la fisioterapeuta adscrita a las dos aulas motóricas adaptadas en Torrevieja se conocía desde el pasado mes de junio. «El colegio Habaneras (que dispone de una de ellas) lo notificó de inmediato. Tuvo conocimiento la inspectora de zona y el director territorial. Pero todavía no ha llegado», asegura Pepa. «Martín no evoluciona. Acabamos caminando perfectamente con un andador en junio, pero ahora no quiere, nos lo dice su tutora. Yo no soy terapeuta y puedo trabajar con mi hijo con pautas que nos manden, pero no puedo ir a más. Se le nota en la movilidad». Lo explica mientras trajina para encajar el material ortoprotésico en el Opel Corsa que los lleva de vuelta a casa, y atiende a Martín, al que se le ve ya algo cansado, a la puerta del colegio público Habaneras. Es la rutina de cada día.

Subraya Pepa, especialista por fuerza en los recursos públicos que atienden estas necesidades especiales, que la administración se da un plazo de hasta 59 días para crear de nuevo la plaza y cubrirla. Entonces el terapeuta iniciará un trabajo de evaluación de los alumnos para conocer sus necesidades específicas y terapias necesarias. También debe conocer si ese material ortoprotésico de la clase es el adecuado. «Porque encima la Conselleria da lo mínimo. Y dice siempre que es lo que hay sin dar más opciones». En el aula los chavales reciben además el apoyo del profesor especializado y tutor, atención en audición y lenguaje, y apoyo de otros educadores, donde hay problemas a su vez para cubrir las plazas. También la legislación autonómica prohíbe la duplicidad de recursos, cuestiona Pepa, quien podría optar a fisioterapia en un centro de atención temprana de forma gratuita, pero la Conselleria de Políticas Inclusivas no lo permite al estar Martín dado de alta en un centro que ya cuenta con este recurso. «Es absurdo porque se intenta no duplicar y estamos dados de alta en Atención Temprana, pero no tenemos ni una cosa, ni la otra», cuando Martín necesita más de tres sesiones de fisioterapia pediátrica a la semana, insiste su madre.

Su incansable pelea -desde hace semanas- por lograr lo que considera un derecho irrenunciable para su hijo está recibiendo un amplio respaldo en redes sociales. «Es una injusticia y creo que la Conselleria se está riendo de nosotros. Se les llena la boca con que son progresistas e inclusivos, pero la inclusión no existe ni en Torrevieja, ni en la Comunidad Valenciana, ni en ningún sitio. Una cosa muy importante que deben tener muy en cuenta en Educación, es que los niños discapacitados deben estar junto a los niños sin discapacidad. Nuestros coles intentan la inclusión pero hacen falta recursos económicos, humanos y materiales para conseguirla», remata Pepa.

Por su parte, la Conselleria de Educación explica que las sustituciones por bajas laborales se gestionan directamente en la bolsa de interinos de Función Pública -Conselleria de Justicia-, «con lo que hemos conseguido acortar los plazos». Ese es el caso de la persona educadora que faltaba en el IES Torrevigía de Torrevieja quien ya se incorporado al centro. El caso del fisioterapeuta, matiza, «es diferente porque no es una substitución de una baja laboral, sino la creación de una vacante. Y el proceso burocrático se alarga». En este proceso participan hasta tres consellerias: la de Hacienda es la que tiene que generar crédito para crear la vacante de nuevo y la de Justicia- sacarla a adjudicación a los interinos de la bolsa de Fisioterapeutas-. Desde Educación se asegura que la tramitación «ya está bastante avanzada y que se adjudique en un par de semanas».

Un especialista más

La conselleria que dirige Vicent Marzà -que respondió directamente a la madre de Martín en redes sociales-, asegura que ha revisado la situación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NESE) de los centros educativos de Torrevieja y, «ante el aumento de los dictámenes de apoyo de fisioterapia respecto al curso pasado, se ha ordenado crear una nueva plaza de fisioterapeuta». Así, los centros educativos de Torrevieja contarán «este nuevo curso con dos fisioterapeutas», según mantiene Educación. Esta segunda vacante, en fase inicial de creación, se prevé estar adjudicada en mes y medio. «Especialmente en este caso de Torrevieja estamos intentando que los trámites se hagan lo más rápido posible para cubrir esas dos vacantes», señala Educación. Quizá, esta vez, la insistencia de una madre que no se cansa de reclamar ante quien sea la atención que necesita Martín para su desarrollo educativo, como otros niños, lo vaya a lograr.