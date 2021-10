Hace cuatro noches, en esos momentos en que para intentar coger el sueño, me pongo frente a la «caja tonta» (ahora más bien con otra forma), buscando alguna película para distraerme y sin problemas, tuve la fortuna de encontrar un reportaje dedicado a los eternos «Manolo y Ramón», el Dúo Dinámico. Francamente pase un rato divertido recordando algunas letras de sus canciones que han hecho época y que estuvieron presentes en nuestra juventud y que se han mantenido hasta ahora. Sin ir más lejos, ese «Resistiré», que ha pasado a ser un himno durante la pandemia. Al concluir el reportaje, se inició una tertulia y se abordó un tema sobre una de sus canciones («Quince años tiene mi amor»), que por lo visto se ve actualmente criticada por algunos de los adictos a las redes, por considerarla «políticamente incorrecta». Y, yo pienso, si es que sus padres o abuelos no vivieron románticamente ese enamoramiento a los tres lustros bailando ese rock, y que, tal vez, esa niña «tan divina y colosal», con una mirada que «no se podía aguantar», terminó siendo la madre o la abuela, de ese jardín del que fue o es la mejor rosa. O sea, de la familia. La verdad, es que no sé a dónde vamos a llegar. Pero, lo que sí, sé es que a pesar de tantos años se mantiene el recuerdo.