El alcalde de Callosa de Segura se sube el sueldo un 18%, hasta los 42.000 euros brutos, según el PSOE

El pleno ordinario del mes de septiembre aprobó un aumento de retribuciones del alcalde Manuel Sirvent (PP) de 6.300 euros anuales, un 18%, según ha cuestionado el grupo municipal socialista. El incremento se debe a que Sirvent ha solicitado la dedicación plena en sus funciones de Alcaldía -hasta ahora era del 85%-.

Según ha explicado el portavoz socialista Fran Maciá hasta ese momento Martínez ejercía su labor con una jornada del 85% de dedicación, "lo que conllevaba un salario de 35.700 brutos anuales, por lo que una vez aprobada la jornada a dedicación completa, el salario y sueldo anuales se igualan y pasará a cobrar 42.000 euros, un aumento de 6.300 euros, lo que supone un incremento del 18%", según las mismas fuentes.

La oposición recuerda que "ya en el inicio de la legislatura se produjo un aumento de la masa salarial, sueldos y seguridad social, con respecto a legislatura anterior que casi doblaba el coste por estos conceptos, con una distribución de jornadas de parciales donde nueve, de diez integrantes del equipo de gobierno, tenían sueldo municipal, donde el compromiso de dedicación a sus delegaciones iba a ser del 125%, al margen de las horas que reflejaban sus contratos".

Para el PSOE será la ciudadanía la que "valorará si ese salario ha sido una inversión o un gasto para el pueblo, teniendo en cuenta la escasez de resultados en la gestión de este equipo de gobierno que comparten los grupos popular y Cs".

"Dedicación al 200% desde el principio"

El alcalde Manuel Martínez Sirvent (PP) ha explicado a INFORMACIÓN este lunes que lo que ha aprobado no es una subida de suelo, sino el cambio de su dedicación parcial del 85% al 100% en su cargo de alcaldía lo que conlleva ese incremento en las retribuciones. El primer edil indicó que ya sabía que la modificación iba a ser utilizada por la oposición para generar polémica y matizó el contexto en el que se ha producido la decisión. Cuando llegó al cargo en el verano de 2019 pensó que podría hacer compatible su vocación docente en un centro concentado con la Alcaldía. Y reservó ese 15% por ciento para ejercer de profesor. Sin embargo, en septiembre de 2019 llegó la DANA y "me di cuenta que era imposible no estar al cien por cien en el Ayuntamiento" por lo que pidió una excendencia forzosa en el centro educativo en el que trabajaba. En ese momento y después con la DANA estimó que no debía adecuar administrativamente su dedicación real "al 200%", como la del resto de su equipo de gobierno, señala, a la gestión municipal. "Ahora, a la mitad de mandato considero que es momento de poder hacerlo", ha concretado.