Los Verdes cuestiona la falta de mantenimiento de los parques y jardines de Torrevieja

Los Verdes se ha hecho eco de las últimas quejas vecinales sobre la situación por falta de mantenimiento que presentan las zonas verdes de Torrevieja. “Hemos detectado una situación de absoluta dejadez en los últimos tiempos en parques y zonas verdes, con un aumento importante de las quejas ciudadanas, ya que en algunos casos este abandono del mantenimiento está creando situaciones de insalubridad o peligro manifiesto como el caso de la caída de un árbol la semana pasada sobre un vehículo mientras la conductora se encontraba en su interior”, según ha asegurado este lunes el portavoz Los Verdes Israel Muñoz.

En las imágenes que acompañan su nota de prensa se puede observar "cómo la falta de poda en árboles causó la pasada semana un accidente que se saldó con un vehículo siniestrado y su conductora con heridas leves", según mantiene esta formación de oposición al equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Torrevieja.

A este accidente se suma el ocurrido este domingo en el paseo Vista Alegre, en el que cayó una palmera. "Este hecho es recurrente, ya que el pasado mes de junio también otra palmera cayó en este punto". Por suerte no se han registrado daños personales en estos casos, pero no es de recibo que palmeras, unas plantas que subsisten a episodios de clima extremo en su hábitat, caigan cada vez que existen rachas de viento en Torrevieja. "Esto ocurre, básicamente, por la desidia y falta de mantenimiento por parte de la Concejalía responsable en las zonas verdes de Torrevieja", a juicio de la formación de izquierdas.

Muñoz recuerda que el servicio de mantenimiento y limpieza de los parques de la ciudad se encuentra externalizado y que “ello supone un gasto para el Ayuntamiento y para los ciudadanos de varios millones al año” -tres millones-.Los Verdes elogian el trabajo de los operarios pero considera que el personal de este servicio es insuficiente para el mantenimiento de los parques y jardines de la ciudad, "algo que achacamos a las propias empresas adjudicatarias y a la falta de control del Ayuntamiento".

“Vemos una falta de control por parte del equipo de gobierno que evite el deterioro de nuestros parques y jardines para no dar la nefasta imagen a nuestros ciudadanos y visitantes, aunque no tenemos claro si esta es una estrategia orquestada para eliminar algunas de estas zonas emblemáticas como por ejemplo el parque de Doña Sinforosa que desde hace un tiempo presenta un estado de deterioro y en el que se están dejando secar algunos árboles”, manifiesta Muñoz.

Desde Los Verdes reclamamos por ello un mayor control sobre las empresas adjudicatarias del mantenimiento y limpieza de estos parques así como una mejor supervisión por parte de la Concejalía encargada del área.