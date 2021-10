Polémica por la ausencia de los alcaldes del PP en el homenaje a los vecinos de la Vega Baja víctimas de los campos de concentración nazis

No hubo representación de los alcaldes de Orihuela, Torrevieja, Callosa, Cox, Redován y Albatera, gobernados por el PP, al acto de homenaje a los 35 vecinos de la Vega Baja víctimas de los campos de concentración nazis organizado por la Conselleria de Participación, Transparencia y Calidad Democrática en el Teatro Capitol el miércoles por la tarde. Algo que fue cuestionado ayer por el PSOE de Orihuela para el caso de este municipio. Solo la alcaldesa de Almoradí, María Gómez (PP) acudió en representación de su municipio.

En el caso de Orihuela, acudió la concejala socialista Carolina Gracia, un representante de una entidad memorialista y la familia de uno de los represaliados, que se encargaron de recoger los nueve “Taullets de la memoria”. Desde Torrevieja acudieron dos concejales del PSOE y el edil de Sueña Torrevieja.

En un comunicado, el PSOE de Orihuela lamentó que "nadie del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela que conforman PP y Ciudadanos -ni su alcalde Emilio Bascuñana, ni ninguno de sus ediles- asistiera al homenaje a los 35 vecinos de la Vega Baja víctimas del Holocausto por defender la libertad y los valores democráticos". Este diario intentó conocer una valoración del alcalde Bascuñana, sin lograrlo.

Una ausencia que se produjo "pese a que nueve de ellos eran vecinos de Orihuela que fueron deportados al campo de concentración de Mauthasen entre los años 1940 y 1945. Seis de ellos fallecieron en el propio campo y solo dos fueron liberados".

El acto, contó con la presencia de la secretaria autonómica de Cooperación y Calidad Democrática, Toñi Serna y del director general de Calidad Democrática, Iñaki Pérez, -inicialmente estaba previsto que acudiera la consellera Rosa Pérez Garijo-, además de alcaldes y alcaldesas de los diferentes municipios, familiares de las víctimas y entidades memorialistas.

Para Gracia “fue bochornoso comprobar que ni el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, ni ningún concejal del equipo de gobierno, tuvieron a bien acudir”. Fue la propia concejala socialista la que recogió los ocho azulejos, bautizados como 'Taulells de la Memòria’, que deberán situarse en lugares visibles de Orihuela -uno por cada vecino del municipio apresado en campos de concentración nazis-.

Es el propio Ayuntamiento quien deberá realizar las gestiones para la ubicación de esos azulejos. “Por lo menos nos aseguramos que los azulejos llegan al Ayuntamiento, ya que los vamos a hacer llegar personalmente”, ha confirmado Carolina Gracia, quien ve "en la incomparecencia del Alcalde de Orihuela y sus concejales un acto de frialdad y falta de empatía hacia vecinos nuestros que sufrieron los campos de concentración y la muerte”. Desde el grupo socialista denuncian públicamente que “que no solo no han acudido al homenaje, sino que, además, no se han involucrado en la búsqueda de los familiares ni han hecho ninguna de las acciones a las que se comprometieron en 2018 con este tema”.

La portavoz socialista se refiere a la decisión del pleno de 2018 en la que el Ayuntamiento se comprometía a instalar un recuerdo a las víctimas en el municipio, así como iniciar los trámites para colocar una placa en recuerdo de las víctimas oriolanas en los campos de concentraciones de Mauthasen y de Austwichtz.