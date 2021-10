Bascuñana en el 9 d´Octubre: "La Comunidad Valenciana tiene una deuda histórica con Orihuela y la Vega Baja"

Emilio Bascuñana, alcalde de Orihuela, ha querido imprimir, un año más, carácter reivindicativo a la celebración del 9 d´Octubre asegurando en su discurso que la Comunidad Valenciana mantiene una "deuda histórica con Orihuela y la Vega Baja". La plaza del Carmen de Orihuela, junto al palacio del Marqués de Arneva, sede del Ayuntamiento, ha sido el escenlario para celebrar el Día de la Comunidad Valenciana. Al acto, con el protocolo y el perfil institucional que sabe desplegar la capital histórica de la Vega Bajapara los días señalados, han asistido miembros de la Corporación, cuerpos de seguridad, autoridades y vecinos.

Después de la izada de la bandera de España al son del himno nacional, el alcalde de Orihuela ha iniciado el discurso haciendo valer su propio concepto de "memoria histórica". Ha asegurado que correspondía "hablar de identidad, de raíces, de historia -hacer un verdadero ejercicio de memoria histórica, ha dicho- de unidad, de sentimiento de pertenencia, de convivencia, de equidad e incluso de solidaridad, de tolerancia, de reconocimiento, de orgullo, y de respeto. Como cada año, hoy celebramos el día de la Comunidad Valenciana y en tres días celebraremos el Día de la Hispanidad, manifestamos con orgullo nuestra identidad oriolana, valenciana y española".

Para Bascuñana en estos momentos Orihuela necesita "de manera especial reconocer, manifestar y defender nuestra identidad, nuestra cultura y nuestro modelo de convivencia basado en la libertad, el respeto, el derecho y la Justicia, y no en las modas que vemos a diario basadas en lo contrario". En opinión del primer edil oriolano "desde la tolerancia y solidaridad, pero desde la firme defensa de los valores esenciales de nuestra sociedad, sin ceder un solo paso en los logros conseguidos durante tantos años incluso siglos de defensa y luchas que tanto esfuerzo y sangre costaron. Sirva como ejemplo la Batalla de Bonanza, recientemente conmemorada en su quinto centenario”.

En ese momento ha llegado el tono reivindicativo, tan habitual en estas intervenciones del primer edil en el día día de la Comunidad, y en referencia a lo que denomina cmo la "deuda histórica que tiene la Comunidad Valenciana con Orihuela". Tirando de la letra del himno de la Comunidad compuesta por Maximiliano Thous Orts ha asegurando que "nuestra región supo luchar para ofrendar nuevas glorias a España. Desde Orihuela, a lo largo de la historia siempre lo hemos hecho, hoy seguimos haciéndolo y siempre lo haremos, pero no solo aportamos a España, sino también a Valencia".

A juicio de Bascuñana "a lo largo de los siglos hemos sufrido, incluso dado la vida, en la defensa de lo que hoy es nuestra comunidad, y hoy toca recordarlo. Si otros pueblos tienen fueros, nosotros no los queremos, nosotros queremos justicia. Somos un pueblo orgulloso acostumbrado más a dar que a pedir, y vamos a continuar aportando (...)hoy toca pedir la ayuda que necesitamos. Porque las necesidades históricas, esa llamada deuda histórica de la Comunidad con Orihuela es tan grande, el daño sufrido recientemente es tan grande, que por nosotros solos no seremos capaces de recuperarnos y menos de dotar los medios necesarios para progresar y afrontar el futuro como merecemos en justicia”.

Bascuñana se ha dirigido al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, reivindicándole la defensa de Orihuela y la comarca de la Vega Baja. “Hoy nuevamente queremos manifestar a los cuatro vientos, que nos sentimos orgullosos de pertenecer a nuestra tierra porque nuestra historia nos define tal y como somos a día de hoy, con nuestra lengua y nuestra idiosincrasia. Este año volvemos a recordar que necesitamos agua para nuestros campos y huerta, y también para nuestro turismo, que necesitamos una conexión viaria rápida con la costa y también a través del ferrocarril, necesitamos urgentemente esas infraestructuras hidráulicas pendientes, la ampliación del hospital, etc. Ese Plan Marshall, ese Plan Vega Renhace, hay que dotarlo y hacerlo una realidad cuanto antes y de la mano de los ayuntamientos, la mía sabes presidente que la tienes tendida y a tu disposición. Y para finalizar, un agradecimiento al Consell Valenciano de Cultura por su apoyo incondicional para que se nos devuelva el Libro de los Repartimientos (sic) por parte de la Generalitat de Cataluña. Respetamos y queremos que se nos respete. Aportamos y queremos que se nos valore. Sufrimos y necesitamos que se nos apoye, se nos ayude y se nos defienda. Presidente Ximo Puig, presidente de todos los valencianos (..) mi única petición: Nuestra Comarca es esta y es así, nos sentimos orgullosos de ser como somos y de nuestra tierra, necesitamos que la quiera, que la respete y que la defienda, tal y como es”.

Bascuñana, en su discurso, ha reclamado la ayuda a la Generalitat: “Hace dos años comenzaba mi discurso describiendo lo que habíamos sufrido apenas unos días antes y agradeciendo la ayuda recibida por parte de todos, vecinos y personas que desde muy lejos practicaron la verdadera solidaridad, empresas, asociaciones, instituciones y administraciones. En aquellos momentos habíamos experimentado los dos extremos, lo mejor: esa solidaridad ejemplar, y lo peor: la tragedia de la naturaleza desbocada. Hoy, dos años después se ha recuperado mucho, pero todavía falta quizás lo más importante, seguimos necesitando ayuda y seguimos esperando. Quiero agradecer a todos los que de una u otra manera están trabajando, estudiando, analizando, contrastando, debatiendo, etc. para decidir qué hacer para evitar que volvamos a sufrir otra tragedia como la de 2019, pero desde el agradecimiento insisto que necesitamos ya". Según el alcalde la administración local "ha hecho todo lo que está en su mano y mucho más que no le corresponde", pero "no es suficiente, la dimensión de los efectos producidos por la DANA, y las medidas a ejecutar para evitar que se repitan, es tal que requiere la contribución firme y decidida de todas las administraciones sin excepción, con la voluntad de dar las mejores soluciones que la ciencia y la tecnología permite más que las basadas en modas del momento”. Esta última referencia quizás a las actuaciones que se están planteando desde la Confederación, la Generalitat y colectivos conservacionistas que piden intervenciones con bajo impacto ambiental, integradas en el medio y no grandes infraestructuras a la hora de hacer frente a las DANA frente al planteamiento oriolano que pasa por plantear grandes infraestructuras, siempre y cuando no afecten a su casco urbano.

El primer edil oriolano ha tenido palabras de agradecimiento a los medios de comunicación, a la Coral "Ginés Pérez de la Parra" y la Banda del Conservatorio. También tenía un recuerdo por los fallecidos por la pandemia: “El pasado año 2020, como decía, no pudimos hacer acto de celebración de este día por la maldita pandemia del COVID-19, quiero reconocer el gran trabajo realizado por todos y lamentar tanto sufrimiento por los enfermos y fallecidos. Les envío tanto a los que han contribuido a superar esta situación como a las víctimas el mayor abrazo solidario”. El acto ha finalizado con el himno oficial de la Comunidad Valenciana y la izada de la Real Señera.