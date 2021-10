Todo estaba preparado. El enlace de la página del bono consumo en la pantalla (bonoconsumo.net), el DNI de padres, hermanos, primos, abuelos o nietos, parientes lejanos y amigos recolectado para la ocasión. El nuevo sofá, las gafas de sol, o la comilona en ese restaurante del centro ya planeado in mente, pero… No pudo ser. El pistoletazo de salida de la segunda campaña del exitoso bono consumo, que permite pagar la mitad por un artículo o consumición en Torrevieja -consumes o compras cien, pagas 50- adquiriendo bonos sufragados con dinero público del Ayuntamiento torrevejense, quedó bloqueado el viernes 8 de octubre, fecha marcada en el calendario para el inicio de esta "fiesta del comercio", y no se pondrá en marcha hasta el día 14, jueves -en concreto desde las 16.00 horas. ¿Las razones? La empresa de informática responsable de la gestión del canjeo de bonos telemático, contratada por la Asociación de Pequeños y Medianos Comercios (Apymeco), adjudicataria de la subvención municipal para gestionar el bono, responsabilizó directamente y sin muchos matices a Banco Sabadell -entidad colaboradora de la campaña-, y a la huelga de sus empleados, que defendiendo sus puestos de trabajo ejercían su derecho a huelga en esa jornada frente al ERE que quiere aplicar la entidad bancaria.

Apymeco, en un comunicado de prensa, rebajó el tono y dijo que la enorme demanda generada durante el primer día de campaña había colapsado los servidores, y señaló que Banco Sabadell estuvo colaborando en todo momento para resolver "las incidencias" que se habían detectado. "A razón de unas incidencias (sic) relacionadas con el sistema de pagos -decía en su escrito la asociación-,hemos tenido contratiempos para comenzar la campaña". Añadía además que desde el Banco Sabadell "se ha ofrecido ayuda desde primera hora de la mañana -del viernes- con la misma profesionalidad y cercanía que han mostrado desde el primer momento en el que comenzamos a trabajar juntos para esta campaña de Bono Consumo. A pesar de su colaboración y especialmente un día tan complicado como hoy -dice sin citar el motivo de los problemas-, para tratar de sacar la campaña adelante, finalmente no ha podido ser hoy".

Apymeco señala que durante la jornada del viernes tuvieron que ir realizando diferentes ajustes en la plataforma para poder satisfacer "la impresionante demanda que hemos recibido en nuestros servidores". Algo por lo que la asociación ha pedido "disculpas, porque habéis sido muchos los que nos habéis hecho llegar vuestros tickets de soporte y nos ha sido imposible contestaros a todos". Apymeco, que ha confiado a una empresa de Torrevieja la web y la gestión telemática de las transacciones frente a la firma vasca especializada que realizó la primera campaña, "ha dado orden a la entidad bancaria para que proceda a la devolución de los cobros realizados con la mayor celeridad posible" y reitera sus disculpas. Señala que "ha estado trabajando durante meses para llevar a cabo esta campaña con toda la ilusión y energía que nos puede dar tener el orgullo de que esta fiesta del comercio sea creada íntegramente en nuestra ciudad de Torrevieja. Estamos trabajando para que el Bono Consumo sea finalmente una realidad para todos lo antes posible y que finalmente podamos disfrutar de esta gran experiencia que todos hemos estado esperando con tantas ganas".

Como es habitual cuando hay problemas, el Ayuntamiento de Torrevieja, que es el que financia la iniciativa, no ha informado del aplazamiento ni de las incidencias que surgieron el viernes y que estarán resueltos esta semana.

Finalmente, según figura en la página web de la campaña, no hay restricciones a la compra de bonos. Ni siquiera la de estar empadronado, que es la que reclama el Ayuntamiento de Alicante para una iniciativa similar. La única: cien euros por DNI, lo que no impide que a través de una única cuenta bancaria se puedan gestionar cientos de euros en bonos si se aportan los documentos de identidad correspondientes. La concejala de Comercio, Rosario Martínez, aseguró a este diario que en esta segunda campaña Apymeco iba a restringir también la compra exigiendo que una sola cuenta no pudiera acaparar más de cien euros. Pero esa medida se descartó para no poner límites a una demanda que en poco más de dos semanas va a liquidar medio millón de euros del presupuesto municipal para incentivar las compras en los comercios, negocios y hostelería locales y va a animar las compras en la campaña de Navidad, puesto que se podrán canjear hasta mediados de diciembre. Se incluyen también en esta segunda campaña apartamentos turísticos, guarderías y ludotecas y asesorías, aunque esta ampliación tampoco ha sido publicitada. Con ese margen hay todo tipo de fórmulas para acaparar el mayor número de bonos en el menor tiempo posible. Las más sencillas, y otras imaginativas, como bien saben los propios comercios y empresas adscritas… Más de doscientos y subiendo.