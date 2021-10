Una planta fotovoltaica de 155 millones para abaratar el agua desalada en Torrevieja

La hoja de ruta del Gobierno central en materia hídrica pasa por impulsar la desalación en una provincia que está en pie de guerra por los recortes del trasvase Tajo-Segura. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha proyectado una inversión de 203 millones de euros a cuatro años vista para potenciar la mayor estación desalinizadora de Europa, ubicada en Torrevieja, con tal de ampliar su capacidad y, sobre todo, abaratar el coste del agua, inasumible para los agricultores. Su plan consiste en habilitar una macroinstalación para sostener la producción de la planta con energía fotovoltaica. No obstante, eso es algo que no se materializará a corto plazo. Solo se contemplan 400.000 euros para 2022, por lo que no se aportan soluciones urgentes justo en un momento en el que el suministro eléctrico bate todos los récords históricos.