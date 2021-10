Bascuñana amenaza a Cs con gobernar en solitario tras rechazar sus presupuestos

Ciudadanos, como estaba previsto, rechazó en junta de gobierno respaldar al PP en su propuesta de presupuestos. Para el partido naranja, además de mantenerse las injerencias del PP en el área de Recursos Humanos de las que tiene las competencias, es una «auténtica barbaridad» que los populares quieran endeudar con un préstamo de 28 millones de euros las cuentas municipales e hipotecar la gestión del mandato que comience en 2024 -los dos primeros años no se amortiza-. Máxime cuando el Ayuntamiento puede contar todavía con remanentes de tesorería -superávit- mientras estén suspendidas las reglas del gasto. Sin ir más lejos el PP quiere aprobar la inversión de seis millones de esta reserva en el pleno ordinario de este mes de octubre - sin contar tampoco con Ciudada- nos-. El portavoz y vicealcalde de esta formación José Aix, ha explicado además que lo mejor a estas alturas del año sería comenzar a pensar en el presupuesto de 202 2. Con los plazos actuales, si el PP lograra sacar adelante las cuentas provisionalmente podrían estar aprobadas definitivamente en el mes de diciembre -sin tiempo para gestionar-. Además recordó que existen instrumentos como las modificaciones de crédito y las transferencias para gestionar sin necesidad de contar con presupuesto en vigor.

«Los acontecimientos de los últimos meses no los vamos a obviar. Esta es una situación muy difícil. Nos planteamos gobernar en solitario hace ya tiempo. Si la sociedad no funciona habrá que disolver la sociedad», aseguró Rafael Almagro en una tertulia en Radio Orihuela en la que también participaba el propio Aix. «Gobernar en solitario y llegar al 2023 con la cabeza bien alta, porque nos encontramos en una situación en la que la ciudadanía de Orihuela no entiende lo que está pasando y le echa la culpa al PP, mientras que Ciudadanos está muy cómodo», señaló Almagro.

El polémico plan de compra del edificio Aula CAM

Fuentes del equipo de gobierno han expresado su extrañeza por la decisión del grupo popular de incluir en las inversiones de remanentes de tesorería la compra del Aula CAM, -a excepción de las instalaciones del Sabadell-. Una operación tasada en tres millones de euros cuando el PP se comprometió a emplear estos fondos en actuaciones en pedanías y la Costa. El PSOE, en este caso, también respaldaría la decisión del PP.