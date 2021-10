Miguel López presenta su renuncia para dar el relevo a Rosa García en la Alcaldía de Benejúzar y hace balance de su gestión

La alcaldía del Ayuntamiento de Benejúzar está lista parael relevo pactado por el equipo de gobierno (PSOE-Ciudadanos) a principio del presente mandato municipal, tras las elecciones de celebradas en la primavera de 2019, según aseguró Miguel López Arenas. El ya edil presentó el pasado viernes su dimisión como alcalde, y ha comparecido para hacer balance de sus dos años y medio de gestión, así como para explicar algunos proyectos que se han llevado a cabo en el municipio en esta primera parte del mandato. También ha desgranado otros para los que se han sentado las bases y que todavía están por desarrollarse a lo largo de esta segunda parte del mandato por parte del gobierno local.

López ha querido destacar el estado en que se encuentran las cuentas municipales. “Con un resultado positivo en caja de 276.757 euros más de los que encontramos, después de invertir en todo aquello que hemos creído necesario y con obras de todo tipo”, ha asegurado López, quien ha añadido que “nuestro objetivo ha sido y es mejorar la calidad de vida de los benejucenses y estoy convencido que lo hemos conseguido”. Y esto ha ocurrido durante un mandato presidido por “la coherencia y el sentido común en los dos años más difíciles de la historia de Benejúzar, en el que primero fuimos asolados por una DANA, de la que estamos saliendo con la incesante ayuda de la Generalitat Valenciana y por el compromiso de Ximo Puig, y pocos meses después por la pandemia del Covid-19, con gravísimas consecuencias a nivel mundial, como todos sabemos”.

Asimismo, López ha resaltado la realización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para los trabajadores municipales, y mejoras sustanciales en limpieza y mantenimiento de calles y espacios públicos. “Son muchas las actuaciones que hemos realizado, pero podríamos destacar las obras del Plan Edificant, Skate Park, pistas de petanca, mejoras en el campo de fútbol, asfaltado y arreglo del camino viejo de Almoradí, pabellón cubierto, inversión en fotovoltaicas, entre otras”. Y ha añadido que “tan importantes son los proyectos ejecutados, como los que están sobre la mesa, como “el plan de remodelación de la Escuela Infantil, proyecto de recuperación del entorno de la antigua depuradora o los recogidos dentro del Plan Vega Renhace para mejorar la red de aguas pluviales y crear sistemas de drenaje sostenible”. Una propuesta , este último, que en realidad es todavía un anteproyecto que está valorado en más de cinco millones de euros y que todavía requiere, reconoció, de la garantía de fondos europeos para que sea una realidad.

Miguel López ha destacado que su gestión al frente del Consistorio benejucense ha sido “sin derroches, con la vista puesta en las necesidades de los habitantes de Benejúzar y con visión de futuro”. El edil explicó que mantiene las concejalías que gestionaba como alcalde a excepción de la de Seguridad, que asumirá Rosa García, como primera edil.

#BENEJÚZAR Rueda de prensa del alcalde en funciones Miguel López (PSOE). El portavoz ha dado cuenta de su renuncia... Posted by Información Vega Baja on Monday, October 18, 2021

El sábado 30 de octubre, tendrá lugar el Pleno donde tomará posesión la que será nueva alcalde de Benejúzar, Rosa García. El ya concejal socialista y exalcalde ha asegurado que “en esta nueva etapa, desde el gobierno y con la nueva alcaldesa, el grupo que lidero trabajará para hacer de Benejúzar ese proyecto de futuro que todos queremos y un lugar mejor donde querer vivir y trabajar”.

López, que es además diputado provincial, rechazó que se hubieran producido problemas para gestionar el relevo. Fuentes municipales han indicado que no ha sido sencillo. Las tensiones en los últimos meses han sido constantes entre los socios de gobierno. Cs reclamó la renuncia del concejal del PSOE, José Antonio García, por una supuesta vacunación irregular en sus funciones como comisionado del Hospital de Torrevieja, Algo a lo que López se negó. La Fiscalía y la Generalitat descartaron poco después que la vacunación fuera irregular. También han pesado las investigaciones judiciales abiertas por denuncias del PP en la oposición a la gestión del gobierno -la causa abierta por delito electoral- y otra por la reparación de emergencia de un colector averiado por la DANA, que salpican a López y en menor medida a García. En este sentido López cuestionó la judicialización de la gestión municipal y su estrategia del "no por el no".