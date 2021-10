Los planes de protección civil y gestión de emergencias son el instrumento organizativo general de respuesta a situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública. La Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias, define los distintos tipos de planes. Torrevieja debería disponer de Plan Territorial de Emergencia y Planes de Actuación frente a los riesgos concretos (inundaciones, incendios forestales, riesgo sísmico) en función de lo que establece el PTECV para el municipio, según subrayó el portavoz de Los Verdes, Israel Muñoz.

Además, el Ayuntamiento debería elaborar Planes de Emergencia de Evento Especial en los casos en que esté prevista una gran afluencia de personas de acuerdo en el art.28.3 de la mencionada ley.

Torrevieja, al igual que otros muchos municipios de la comarca, se halla situada en el radio de acción de una de las zonas sísmicas más activas de la península ibérica. A lo largo de su historia ha sufrido numerosos episodios sísmicos, algunos de los cuales alcanzaron una intensidad de VII y VIII grados en la escala MSK.

“La quinta ciudad en número de habitantes de la Comunidad Valenciana, que multiplica por cinco su población en distintas épocas del año, no puede continuar desarrollándose sin que existan planes de emergencia acordes a su envergadura.” ha declarado Israel Muñoz, Portavoz de Los Verdes de Torrevieja

En el año 2017 se comenzaron los trabajos para el Plan Municipal de Riesgo Sísmico contando con expertos y asociaciones del municipio que altruistamente dedicaron tiempo y esfuerzos en trabajar para que la seguridad del municipio mejore. Tanto es así que Torrevieja fue el escenario en 2018 del simulacro sísmico a nivel autonómico que sirvió para mejorar la redacción de este y otros planes.

“Triste es comprobar que tras la vuelta al poder del Partido Popular no solo se ha dejado en un cajón todo este trabajo, sino que se ha hecho oídos sordos a las demandas de asociaciones como la “Asociación Torrevieja 1829” que han pedido por activa y pasiva que se atienda a la seguridad para que este tipo de catástrofes cuenten, no solo con una contingencia coordinada, sino que sean de conocimiento del grueso de la ciudadanía para que así se les haga partícipes de la forma de actuar ante ellas.” ha explicado Muñoz en declaraciones a la prensa

Tras los acontecimientos cercanos, en parte provocados por la crisis climática en la que nos vemos envueltos, como han sido la DANA que en año 2019 que asoló la Vega Baja, diversos episodios de lluvias torrenciales, incendios cercanos al parque natural de La Mata e informes como el del instituto geológico español, que catalogan esta zona como la de más riesgo sísmico de la Comunidad y un de las que más en la Península Ibérica, demostrado por los diferentes y múltiples episodios de seísmos a pequeña o mediana escala que se dan habitualmente, entendemos que esta cuestión no solo es necesaria, sino que es urgente.

“No se entiende pues que no se haya completado la tramitación de este y otros planes, a no ser que existan intereses ocultos que pasan por encima de la seguridad de los y las Torrevejenses para que el municipio continúe sin contar con este tipo de planes.” ha señalado el portavoz. Muñoz aseguró que durante el anterior mandato se inició "un expediente" en este sentido que no se ha continuado en el actual.

Por su parte, el representante de la Asociación Torrevieja 1829, Vicente Moreno, lamentó que no se haya tenido en cuenta por parte de la administración local ni el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón el plan de actuación frente a riesgo sísmico, en el que ha trabajado durante los últimos años, en función de la recopilación de datos concretos sobre el terreno. Moreno, que no es técnico en la materia, aseguró que la Generalitat había aceptado este trabajo. Cualquier elaboración de un proyecto de estas características debe estar amparada en una tramitación administrativa e impulsarse por técnicos municipales o externalizarse a empresas especializadas. Por ejemplo, la mayor parte de municipios de la comarca -con excepciones com Torrevieja- ha adjudicado, a través de ayudas de la Generalitat, a empresas especializadas la elaboración de planes frente al riesgo de inundación tras la DANA de 2019.

En Torrevieja se han organizado dos grandes simulacros frente a terremotos en la última década por parte de la Generalitat -uno durante el primer mandato de Eduardo Dolón (PP) y otro, de mayor entidad, bajo la gestión de José Manuel Dolón (Los Verdes). Pero el interés de la administración local por trabajar en planes concretos frente al riesgo sísmico es mínimo en una ciudad que tiene su motor económico en el reclamo turístico y la construcción de vivienda residencial. De hecho, hasta hace una década ni tan siquiera se reconocía el riesgo sísmico de la zona.