El alcalde de Algorfa aclara que su sueldo será el mismo que ya se subió en 2019

El alcalde de Algorfa, Manuel Iván Ros Rodes (PSOE) se aprobó en el inicio del actual mandato, en junio de 2019, una retribución anual en sus funciones como primer edil de 39.000 euros brutos al año. Era una subida de 4.000 euros anuales sobre su sueldo anterior. Ya recibió críticas por ello y las asumió. Ésa es la cantidad que percibió en 2020, la que percibe este año 2021 y la que seguirá recibiendo hasta final de mandato, según explicó ayer a este diario, aportando un informe del secretario-interventor accidental. Y no ha decidido aprobarse un aumento de sueldo a mitad de mandato.

Entonces ¿Por qué el Ayuntamiento acaba de aprobar una modificación de crédito para completar ese sueldo hasta los 39.000 euros aprobados en su día? El municipio de Algorfa tiene prorrogados los presupuestos municipales desde 2019, con lo que la partida de 35.000 euros consignada para las retribuciones del alcalde hasta el momento que decidió subirse el sueldo -en junio de 2019-, junto a los concejales de la Corporación, se quedó corta ese año, en 2020 y en este ejercicio. Por tanto para completar esa nómina y la de los ediles del equipo de gobierno ha tenido que recurrir a las modificaciones de crédito. El presupuesto se queda corto hasta el punto de que el año pasado el alcalde y sus concejales se quedaron sin paga extra en diciembre, por lo que este año, con esa modificación de créditos ya aprobada, recuperarán lo que no percibieron.

Daño a la imagen

El PSOE gobierna con mayoría absoluta este municipio de 3.000 vecinos, pero la pandemia y la falta de personal funcionario suficiente han impedido sacar adelante unas cuentas municipales que evitasen tirar de partidas extraordinarias para completar los gastos de personal. En este caso además procedentes de los remanentes de tesorería -el superávit- que hasta que llegó la pandemia estaba limitado al pago de deuda de los bancos y al abono de deuda comercial a proveedores. El concepto a la hora de suspender esta restricción y otras que pesan sobre la gestión del dinero público de los ayuntamientos era agilizar la respuesta ante las distintas necesidades de la crisis sanitaria en los municipios.

Ros señala que los informes avalan este uso del remanente, y aclara a este diario que la noticia en la que se le atribuye un aumento de sueldo le supone un daño personal: «Era verdad en junio de 2019, pero ahora es falso que me haya subido el sueldo», asegura. «Si es verdad lo asumo y ya está, pero si no lo es, no puedo consentirlo», señaló a este diario.