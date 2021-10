Sacyr acusa al Ayuntamiento de Torrevieja de «enredar y alterar» el contrato de las basuras

Valoriza (Sacyr) acusa al Ayuntamiento de Torrevieja de provocar una demora «injustificada» en la adjudicación de la contrata de recogida de residuos y limpieza viaria «que mucho nos tememos -dice la empresa- no obedece a la protección de intereses públicos». La multinacional señala «al interés particular de alguien a quién no le gusta el posible resultado de la licitación y pretende abortarlo a toda costa». Es lo que denuncia la firma al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) para reclamar que el Ayuntamiento ejecute una resolución de ese mismo tribunal del pasado mes de marzo en el que se ordenaba al municipio recuperar el procedimiento que había anulado en diciembre de 2020 y realizar la apertura del sobre con las plicas económicas, baremar y adjudicar el contrato, valorado en 424 millones de euros por un periodo de 15 años.