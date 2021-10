La asociación Albatera No al Vertedero deja la acusación en el Plan Zonal

A menos de una semana del inicio del juicio por los presuntos amaños en el Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, la asociación Albatera No al Vertedero se ha retirado del proceso y no llevará la acusación popular. El colectivo valora que han cumplido buena parte de sus objetivos, al conseguir que se haya descartado la instalación de un macrovertedero; mientras que considera un gasto que no pueden asumir el mantener a un abogado durante las más de setenta sesiones de juicio que se van a desarrollar entre noviembre de este año y junio del próximo 2022, según confirmó a este diario el presidente de esta plataforma Javier Gamayo. «Hemos cumplido nuestra labor al haber efectuado una labor de control durante toda la instrucción», sostuvo. La retirada de esta asociación deja sola a la Fiscalía Anticorrupción en el bando de las acusaciones.

En el banquillo se sientan a partir del próximo 2 de noviembre, el expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, la exalcaldesa de Orihuela Mónica Lorente, junto a otros nueve acusados por las presuntas irregularidades detectadas en la tramitación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja y la ubicación de un macrovertedero que diera servicio a la comarca. Durante el presente mes, hay previstas un total de once sesiones para que las partes planteen las cuestiones previas antes de que empiecen los interrogatorios de los acusados el 18 de enero. La causa del Plan Zonal es una de las principales ramas del llamado caso Brugal. La pieza principal y de la que partió esta macrocausa terminó el año pasado con la absolución de los 34 acusados al haber anulado la Sección Séptima de la Audiencia las escuchas en las que se basó la investigación. Aunque para el Plan Zonal habrá otro tribunal, es la misma sección que dictó la anterior sentencia absolutoria.