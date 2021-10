Ribera recuerda por carta a 150.000 vecinos las inversiones en Sanidad que han perdido

Lo que os perdéis. Ese sería el mensaje resumen de la carta que han recibido en sus casas más de 150.000 residentes del departamento de salud de Torrevieja firmada por el ya exdirector gerente del departamento José David Zafrilla. Al macrobuzoneo en castellano e inglés, confirmado por fuentes de la empresa que hasta el 15 de octubre gestionó el área, Ribera, adjunta un pliego con los gráficos y cifras de las inversiones previstas en los diez municipios que componen el departamento... si la Conselleria de Sanidad hubiera prorrogado su concesión durante cinco años, que es lo que pidió la empresa sanitaria, propiedad del grupo norteamericano Centene Corporation.

La carta, en la que a modo de agradecimiento a un cliente, se agradece «la confianza» de los usuarios en Ribera, está escrita con especial cuidado para no cuestionar a la Conselleria de Sanidad «que es la encargada de dirigir el departamento», y realiza un balance en el que se dice que el modelo de colaboración público privada ha demostrado ser «viable, eficaz, muy sostenible y con altas tasas de satisfacción. Un modelo - asegura Ribera- que ha suscitado el interés internacional, como lo demuestra el haber recibido visitas de más de cien países».

Las misivas, rubricada el 15 de octubre (último día de concesión), ha llegado a la mayor parte de la población asistida justo en el momento en el que han trascendido los primeros problemas laborales y asistenciales derivados de la gestión directa de la Conselleria de Sanidad, como la presión en la puerta de Urgencias, muy habitual también en según qué momentos del año durante la gestión de Ribera en los últimos quince. Y cuando se ha desvelado que la empresa tenía hasta 60 médicos ejerciendo sin especialidad vía MIR, que ahora la Generalitat no puede subrogar en las mismas funciones.

«Este era el plan de futuro de Ribera para el departamento de Torrevieja para mantenerlo entre los mejores de España», anuncia la información en la que se indica que estaba prevista una inversión de 39 millones de euros entre la que figuraba un segundo centro de salud para Orihuela Costa incluido en una partida de 23 millones de euros en infraestructuras. El único centro de primaria del litoral de Orihuela es actualmente el más saturado de los diez del departamento, junto a La Loma de Torrevieja. También Ribera recuerda que en ese plan contemplaba una inversión de un millón de euros en Acción Social, financiación que ahora van a echar de menos, sobre todo, clubes deportivos, asociaciones y ONG de Torrevieja. Aunque no tanto otros municipios del departamento porque la acción salud responsable era casi mínima en el resto de poblaciones : Pilar de la Horadada, Orihuela Costa, Guardamar, Rojales, San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Benijófar, San Fulgencio y Formentera del Segura.

Ribera, que podría estar planificando la puesta en marcha de instalaciones sanitarias privadas en la comarca, según declaraciones de uno de sus asesores jurídicos, mantiene en este buzoneo que ha invertido 117 millones, 37 millones más de los previstos en la concesionaria.

CC OO exige hacer fijos a los médicos de Urgencias

El sindicato lamenta la «indefensión» provocada por Sanidad al excluir a 20 profesionales de la plantilla

La Federación de Sanidad de CC OO ha denunciado que la Generalitat «está creando incertidumbre e indefensión» entre los médicos de urgencias del Hospital de Torrevieja en las primeras semanas de gestión directa. La dirección, como avanzó INFORMACIÓN hace una semana, ha comunicado a 20 de los 27 médicos de este servicio que no están subrogados porque no cumplen con los requisitos de titulación para ejercer sus funciones -especialidad vía MIR, según la normativa de Sanidad. Comisiones subraya que prevalece el derecho a la subrogación como recoge el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores «puesto que solo hay un cambio de empleador que en ningún caso afecta a los contratos vigentes de cada uno de los profesionales». Tienen un contrato laboral que no ha cesado con su anterior empleador y figuran en la relación de trabajadores que la empresa le pasó a la Conselleria para su transmisión. Además el sindicato recuerda que Sanidad debe regularizar sus puestos con su categoría, si según la titulación requerida no pueden ejercer en el servicio actual deberá reubicarlos y comunicar a cada persona trabajadora por escrito la situación de modificación de sus condiciones de trabajo. «Si consideran que no existen puestos, esto ya lo sabían con antelación y deberían haber mediado antes de la subrogación», señala.