El Tribunal Central Administrativo de Recursos Contractuales (TCARC) ha paralizado la adjudicación del nuevo servicio de arrastre y depósito de vehículos de Torrevieja en el momento en el que la empresa propuesta para la adjudicación, Eysa, se disponía a formalizar el contrato. Fue el partido Sueña Torrevieja el que desveló que el tribunal ha suspendido de forma cautelar la contratación hasta resolver el recurso de una de las empresas que presentó plica, algo que ha confirmado el concejal de Seguridad, Federico Alarcón (PP), quien explicó que hasta que el TCARC resuelva el fondo del asunto «en un plazo de dos o tres meses» la nueva empresa no podrá formalizar el contrato- en caso de que sea rechazado-. El servicio de recogida de vehículos y custodia en depósito se realiza en Torrevieja muy en precario. A la falta de contrato entre el Ayuntamiento y la proveedora desde marzo de 2020, se suma el hecho de que la empresa que lo lleva cabo, Servicleop, está liquidada y extinguida por orden judicial desde el 21 de junio al no poder superar el proceso de concurso de acreedores que arrastraba. El municipio ha alargado in extremis la ejecución de la extinción alegando que estaba a punto de adjudicar el nuevo concurso y así mantener la retirada de vehículos durante el verano. Tras ras un dilatado proceso de tramitación la adjudicación ahora paralizada se resolvió por cinco años y 2,5 millones a favor de Eysa.