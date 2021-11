Los ecologistas rechazan edificios de 12 metros de altura en el Puerto de Torrevieja y que se derribe la lonja

Inaudito

Por su parte, Pavón considera que no tiene sentido que en el documento inicial estratégico se afirme que los edificios de la lonja no permiten una apertura visual hacia el puerto y que son «una barrera». Afirma que «son parte intrínseca del propio puerto y articulan el contacto de la parte terrestre con la lámina de agua» en un sector del muelle de pescadores, que está protegido de forma específica en el catálogo de bienes protegidos, pese a que en el expediente se afirme «de forma realmente inaudita, que no existe documentación que avale cual es el elemento a conservar».

Los alegantes consideran que los edificios de la lonja son compatibles con el uso de esparcimiento público por su cercanía a la línea marítima . «Es absolutamente desproporcionado e injustificado plantear su demolición para conseguir una accesibilidad segura en ese sector del muelle», que es lo que plantean los técnicos municipales, adaptando el planeamiento al proyecto de la iniciativa privada. La modificación plantea además ampliar para las nuevas construcciones proyectadas la máxima altura permitida, desde los 3,6 metros y la planta baja vigentes hasta los 12 metros -planta baja, más una altura-, con lo que en la práctica supondría una pantalla que privatizaría la primera línea visual sobre la bahía.

La modificación del PGOU que afecta al puerto es impulsada por el Ayuntamiento sin coordinación aparente con la Generalitat, que es la administración competente sobre buena parte del recinto que pretende reordenar el municipio -que debería limitarse a la zona del paseo de la Libertad-. Sí ha coincidido la iniciativa municipal con la presentación a la Generalitat por parte de una empresa de la Vega Baja de un proyecto de explotación comercial, con multicines, boleras y restaurantes, que requiere esa demolición de edificios para dar uso lucrativo a la zona más próxima a la bahía. El Ayuntamiento es además el que debe autorizar las licencias de obras y apertura.

Los técnicos se olvidan del LIC marino de Cabo Roig

Los ecologistas lamentan, por otra parte en sus alegaciones, que en la documentación a información pública no aparezca mención a un espacio marino protegido de la Red Natura 2000 colindante con el dique de Levante. Se trata del LIC y ZEPA marinos de Cabo Roig. Creen que la documentación debería hacer referencia a este espacio protegido para tenerlo en cuenta en los efectos de la modificación de planeamiento sobre el medio ambiente.