Los médicos de familia advierten sobre un «déficit dramático» de los recursos

Para analizar la precariedad en el primer nivel asistencial hay que remontarse aún más atrás. El también vicepresidente de esta sociedad médica en Alicante, señala «deficiencias» como una «inversión mermada por la crisis de 2008» que aún se arrastra. Si bien en otros ámbitos sanitarios, como el hospitalario, se empezó a recuperar, «en primaria ha seguido descendiendo y cada vez está más deteriorada». Por ejemplo, mientras que en los hospitales los recursos humanos no han dejado de crecer, en este caso «hay un déficit dramático». Un 25% de los profesionales se jubilará en los próximos cinco años y la tasa de reposición es de un 0,7. Por tanto, «necesitaremos miles de profesionales, y no hay nada previsto para abordar este cambio generacional», insiste.

Tampoco hay un cambio de tendencia a raíz de la pandemia, que puso en evidencia la necesidad de fortalecer el sistema sanitario. «Vamos a peor; por parte de las administraciones solo vemos discursos, más que hechos», sentencia. Pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a diagnóstico precoz y manejo de pacientes crónicos, «no hay una apuesta por el primer nivel ni hay afán de mejora».

Pardo indica que invertir en tecnología también se ha demostrado imprescindible. «No hemos podido ver a los pacientes en la consulta por orden de las autoridades sanitarias», recalca esto porque, explica, «nos dolía que se pensara que no queríamos: mis pacientes me dan la vida». Sus últimos 23 años de experiencia en el centro de salud del barrio oriolano del Rabaloche le permiten establecer una relación no solo biológica, sino también psicológica y social: «A veces, más que recetar unas pastillas, basta con escuchar y dar un consejo». Hay numerosos estudios, continúa, que demuestran que tener un mismo médico durante tres años reduce la probabilidad de ingresar en el hospital.

El estado de salud de una persona, argumenta, depende en un 25% de lo sanitario y en un 50% del barrio y el lugar en donde vive, así como de la renta económica. Por ejemplo, las situaciones paupérrimas aumentan el riesgo cardiovascular, sobre todo en mujeres, que al padecer más los problemas emocionales y de estrés incrementan así sus probabilidades de sufrir un infarto. Son factores determinantes, y el facultativo ayuda a integrar ese dolor y esa queja en su contexto, comprenderlo y mejorarlo. «Somos un depositario de los problemas de la sociedad», concluye.

Más de 20 años en el centro de salud del Rabaloche

Varias de las ponencias en el congreso de Semergen se han centrado en la relación médico paciente y en cómo los factores socioeconómicos incluyen en la salud, resume su organizador, José Luis Pardo, que trabaja desde hace 23 años en el centro de salud del Rabaloche, que se desalojó en 2002 por un problema estructural del edificio y se acomodó de forma provisional -hasta 2008- en una antigua colchonería. De ahí se trasladaron a unos barracones hasta que se abrieron las nuevas instalaciones en 2019.